Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentteki orman yangınlarına ilişkin güncel durumu paylaştı. Orhaneli ve Kestel’de başlayan yangınların rüzgârın etkisiyle yeniden alevlenirken, yangına 250’den fazla araç ve 640’tan fazla personelle müdahalenin ediyor. Kestel, Gürsu, Osmangazi, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerinde 9 mahalle tahliye edilirken, Gürsu İğdir'de tüm hayvanların boşaltıldığı barınak tamamen yandı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, saat 20.00 itibarıyla Orhaneli ve Kestel ilçelerinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili bir bilgilendirme yayımladı.

Açıklamada, yangınların dün Orhaneli’ye bağlı Yakuplar ve Kestel’e bağlı Ağlaşan mahallelerinde başladığı, ancak bugün öğle saatlerinde hava sıcaklığının artması ve rüzgârın şiddetlenmesiyle yeniden yayılım gösterdiği belirtildi.

Yangınlara, belediyeye bağlı 250’den fazla araç ve 640’tan fazla personelle kararlılıkla müdahale edildiği vurgulandı.

Yangınların tehdit ettiği bölgelerde tahliye işlemleri hızla gerçekleştirilirken, Kestel'e bağlı Ağlaşan, Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır ve İğdir, Osmangazi ilçesine bağlı Avdancık, Harmancık ilçesine bağlı Çakmak, Çamoğlu, Dutluca, Ilıcaksu ve Saçaklı mahallelerinde tahliye çalışmaları tamamlandı.

Harmancık’a bağlı Çatalsöğüt ve Büyükorhan’a bağlı Gedikler mahallelerinde ise tahliye işlemleri, BURULAŞ ekiplerinin desteğiyle devam ediyor.

Tahliye edilen bölgelerde önlem olarak elektrik ve doğalgaz kesintisi uygulanıyor.

HAYVAN BARINAĞI YANDI, CAN DOSTLAR KURTARILDI

Bu arada yangından etkilenen Gürsu’ya bağlı İğdir Mahallesi’nde bulunan hayvan barınağındaki tüm hayvanlar dün gece tahliye edildi. Ancak barınak, tahliye sonrası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

???? CANLI | BBB Başkanımız Mustafa Bozbey, orman yangınlarına dair açıklamalarda bulunuyor https://t.co/NbdgejwvuX— Bursa Büyükşehir Belediyesi (@bursabuyuksehir) July 27, 2025

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “can dostlarımızın” güvenli bir şekilde kurtarılmış olması teselli kaynağı olarak belirtildi.

Büyükşehir'e bağlı BURFAŞ, BESAŞ ve BursaSu ekipleri, yangından etkilenen vatandaşların gıda ve su ihtiyaçlarını karşılamak için sahada koordineli bir şekilde çalışırken, ekipler, afetzedelere destek olmak için aralıksız görev yapıyor.