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Gürsulu genç kramponların Kış Spor Okulu’nda alacakları eğitimin önemini vurgulayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Çocuklar futbolun rekabetçi ruhundan önce ekip olma ruhunu kavramalı. Sağlıklı nesiller yetişmesinde sporun öneminin bilinciyle, Gürsumuz’da oluşturduğumuz spor tesisleriyle, çocuklarımızın spor yapma olanaklarını zenginleştirdik. Gürsu Belediyespor Kış Futbol Okulu’nda futbol eğitimi alan çocuklarımız, onlara sevgiyle futbol tekniği ve disiplini aşılayan hocalarımıza emanet. Tüm çocuklarımıza sağlıklı spor dolu ömürler diliyorum” dedi.

Gürsu İlçe Stadı ve Kapalı Halı Saha’da gerçekleştirilecek Kış Futbol Okulu başvuruları için Gürsu Kültür Merkezi’nden bilgi alınabilir.

28 Eylül’de başlayacak Kış Futbol Okulu kapsamında; 6 – 14 yaş grubunda çocuklar, haftada iki gün (Cumartesi, Pazar) olarak eğitim alacak.

Bursa'da Gürsu Belediyesi’nin sekiz yıldır düzenlediği kış futbol okulları yeni döneme hazırlanıyor. BURSA (İGFA) - Genç kramponların yetiştirileceği Gürsu Belediyespor Kış Futbol Okulu’nda, 300 çocuk eğitim alacak.