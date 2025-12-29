Bursa Gürsu Belediyesi himayesinde, Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile üçüncü kez düzenlenen 'Şehit Cüneyt Yıldız U-15 Güreş Turnuvası' adet bir şölen havasında gerçekleşti. Şehit Başkan Cüneyt Yıldız'ın dualarla anıldığı turnuvada, birinciliği ise Gürsu Belediyespor göğüsledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Gürsu Spor Fabrikası'nda düzenlenen turnuvada ülke genelinden 17 ve yurt dışından katılan 5 güreş takımı, 400'e yakın güreş sporcusu mücadele etti.

Dualarla anılan Şehit Başkan Cüneyt Yıldız'ın anısına düzenlenen turnuva açılışında, ata sporu güreşin ruhuna uygun olan mehteran gösterisi düzenlendi. Gürsu Ay Yıldız Mehteran takımının marşlarının coşku kattığı açılış töreninde, Gürsu Belediyespor'un en küçük iki güreşçisi konuklara özel bir müsabaka gerçekleştirdi.

Turnuva oldukça kalabalık bir protokolü, çok sayıda sporcuyu, hocayı, aileleri, Gürsulu vatandaşları ağırladı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın ev sahipliğini yaptığı organizasyon, rekabet ve dostluğun en yoğun hissedildiği duygularla sona erdi.

Başkan Işık, 'Şehit Başkanımız Cüneyt Yıldız'ı böylesi anlamlı organizasyonlarla anmak bana mutluluk veriyor. Kendisi Gürsu sporu için çok çalıştı. Geleceğimiz çocuklarımıza spora verdiğimiz destekle en kıymetli yatırımı beraber yapıyoruz. Ruhu şad olsun. Turnuvamız hayırlı olsun' dedi.

Gençlik Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, 'Turnuvaya katılan bütün sporcuları tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Bu vesile ile Şehit Başkanımızı da anıyoruz. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum' dedi.

Turnuvaya katılan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, 'Çok önemsiyorum bu müsabakaları. Yerel müsabakalardan olimpiyat şampiyonluğuna gidiyor. Yerel deyip geçmemek lazım ve il bazında bütün yapılan müsabakaların hepsini değerli buluyoruz. Bir maç, bir aylık antrenmanı bile.' diye konuştu. Akgül, burada izleyip seçtikleri, potansiyeli yüksek çocukların da olduğunu vurgulayarak, yetenekli sporcuları milli takıma davet ettiklerini kaydetti.

Protokol konuşmacıları Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Gürsu Kaymakamı Murat Kütük de tüm sporculara başarılar diledi.

Geç saatlere kadar süren turnuvada, 17 yurt içi, 5 yurt dışı takımı geride bırakan Gürsu Belediyespor'un güreş sporcuları kupayı göğüsledi.