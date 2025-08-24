Konya'nın gözde turistik mekanlarından biri olan Tropikal Kelebek Bahçesi, her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. 15 bin metrekarelik alanda 60 farklı kelebek türüne ev sahipliği yaparak doğa severlerin ilgisini çeken mekanda fotoğraf tutkunları da özel anlar yakalıyor.KONYA (İGFA) - Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan Türkiye’nin ilk kelebek bahçesi ve Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, eğlenceli ve eğitici bir deneyim sunarak ailelerin ve çocukların gözdesi haline geldi.

Tropikal bitkiler arasında dolaşırken, rengarenk kelebeklerin uçuşunu izleme fırsatı bulan katılımcılar, kelebeklerin yumurta, larva ve yetişkin aşamalarını da yakından görme şansına sahip oluyor.

Eğlenceli ve eğitici deneyim sunan mekan, ziyaretçilere huzurlu bir atmosferde çeşitli bitki türlerini de keşfetme imkanı tanıyor. Ziyaret boyunca renkli kelebekler ve egzotik bitkiler, fotoğraf tutkunları için mükemmel bir arka plan oluşturuyor.

Ayrıca dev bahçesinde konuşlandırılan Böcek Müzesi bölümü, Kelebek Yaşam Döngüsü, Böcek Sineması ile kelebek sınıflandırması gibi alanlarda da kelebekler ve diğer ilginç böceklerle ilgili detaylar ve bilgilendirmeler yer alıyor.

ZİYARETÇİ BİLGİLERİ

Tropikal Kelebek Bahçesi, pazartesi günü hariç her gün saat 09:00 ile 17:30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Giriş ücreti yetişkinler için 250 TL, yabancı ziyaretçiler 400 TL, 7-12 yaş arası öğrenciler 150 TL, 6 yaş altı çocuklar ise ücretsiz olurken, yerli ziyaretçilerde 9 kişi ve üstü gruplar 200 TL'den bahçeyi gezebiliyor.