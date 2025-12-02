Bursa Gemlik Belediyesi tarafından Balıkpazarı Mahallesi'nde, daha önce restore edilen 500 yıllık tarihi hamam binasında hizmet verecek Kadın ve Çocuk Dayanışma Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

BURSA (İGFA) - Açılışa Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, belediye başkan yardımcıları, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili ve Gemlik Belediye Meclis Üyesi Berna Esentürk, Gemlik İlçe Millî Eğitim Müdürü Adnan Uluğ, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan ve yönetimi, CHP Bursa Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Levent Dağdeviren, Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş ve Yürütme Kurulu üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.





'SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN GÜÇLÜ BİR ÖRNEĞİ'



Balıkpazarı Muhtarı Mehmet Birlik'i temsilen törende konuşan Kayhan Mahallesi Muhtarı Çiğdem Kurt, merkezin mahalle için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, 'Mahallemiz bu çalışmayı hak ediyordu. Hayırlı uğurlu olsun.' dedi.





CHP Bursa İl Başkan Yardımcısı Levent Dağdeviren, Türkiye'de kadın ve çocuk haklarının korunmasının önemine dikkat çekerek merkezin değerine vurgu yaptı:



'Sosyal belediyeciliğin önemli bir örneği sergileniyor. Kadınlarımız ve çocuklarımız için bu merkezin büyüyerek gelişeceğine inanıyorum. Belediye Başkanımızın her hafta açılış yapma iddiası var; bu sayının artacağına da yürekten inanıyoruz.'





'KADIN VE ÇOCUKLARA GÜÇ VE UMUT VERECEK'



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve Gemlik Belediye Meclis Üyesi Berna Esentürk, merkezin toplumsal eşitlik açısından önemli bir adım olduğunu ifade ederek, 'Bugün kadınların ve çocukların yaşamına umut, güç ve dayanışma katacak özel bir merkezin açılışındayız. Kadınların daha özgüvenli, çocukların daha mutlu büyümesi için atılan bu adımı çok değerli buluyoruz. Gemlik Belediyemizi gönülden tebrik ediyorum.' dedi.



BAŞKAN DEVİREN: 'BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜNÜ GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ'



Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, merkezin yalnızca fiziki bir mekân değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendirecek önemli bir adım olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: 'Kadın ve Çocuk Dayanışma Merkezi belki bir bina, ancak temsil ettiği şey çok daha derin. Birlikte yaşama kültürünü ve dayanışmayı güçlendirmek istiyoruz. Gemlik yıllardır kısır tartışmalar yüzünden bazı konuları aşamadı. Bundan sonra siyaset üstü bir anlayışla, çocuklarımız ve kadınlarımız için ortak bir yaşam kültürü oluşturacağız.'



Deviren, Gemlik'in artan nüfusu ve riskleriyle birlikte gelişimin ancak toplumsal birliktelikle mümkün olacağını ifade ederek sivil toplum kuruluşlarının önemine de dikkat çekti.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve Balıkpazarı sakinleri birlikte açılış kurdelesini kesti. Tören, merkezin gezilmesi ve yapılan çalışmaların incelenmesiyle sona erdi.