Bursa Gemlik Belediyesi, kent genelinde güvenliği artırmak ve depreme dayanıklı bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Özellikle risk oluşturan metruk yapıların tespit edilip kontrollü şekilde yıkılması, belediyenin güvenli kent hedefi doğrultusunda öncelikli faaliyetleri arasında yer alıyor.



Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılında 14, 2025 yılında ise 23 olmak üzere merkez ve kırsal mahallelerde toplam 37 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım çalışmaları, çevre ve vatandaş güvenliği gözetilerek yoğun güvenlik tedbirleri eşliğinde tamamlandı.



Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, kent estetiğini bozan ve güvenlik açısından risk taşıyan metruk yapılara yönelik çalışmaların süreceğini vurguladı.

Başkan Deviren, 'Mahallelerimizde istenmeyen görüntüleri ortadan kaldırmak, güvenliği sağlamak ve depreme hazırlık çalışmalarını güçlendirmek için metruk bina yıkımlarımız devam edecek' ifadelerini kullandı.