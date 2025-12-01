Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevreyi koruma çalışmaları kapsamında il genelinde kaçak hafriyat dökümlerini engellemek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, emniyet mensupları ve zabıta birimleriyle birlikte ortak denetim gerçekleştirerek, hafriyat taşıma süreçlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlıyor.

İL GENELİNDE BİN 949 ARACA TAŞIMA İZİN BELGESİ DÜZENLENDİ

Muğla genelinde faaliyet gösteren 892 hafriyat firması ve şahıs şirketine ait toplam bin 949 araç için 'Taşıma İzin Belgesi' düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, belirli aralıklarla yaptığı kontrollerle kaçak dökümün önüne geçmeyi hedefliyor. Bu denetimler sayesinde boş arazilere, dere yataklarına, ormanlık alanlara ve tarım arazilerine gelişigüzel hafriyat dökülmesinin önüne geçilerek çevre ve doğal yaşam korunuyor.

DOĞAYI VE HALK SAĞLIĞINI KORUYAN UYGULAMALAR

Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü denetim çalışmaları, yalnızca kaçak hafriyatla mücadeleyi değil, aynı zamanda sürdürülebilir çevre yönetimini de destekliyor. Düzenli ve izinli hafriyat taşıma süreçleri, çevre kirliliğini azaltırken doğal yaşam alanlarının tahrip olmasını engelliyor. Kontrolsüz dökümlerin önüne geçilmesiyle halk sağlığını tehdit eden riskler ortadan kaldırılırken, aynı zamanda görüntü kirliliği de engellendi.

ARAÇLAR ARVENTO SİSTEMİ İLE ANLIK TAKİP EDİLİYOR

Hafriyat taşıyan kamyonlar, Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Yönetimi ve Denetim Şube Müdürlüğü tarafından Arvento Araç Takip Sistemi üzerinden anlık olarak izleniyor. Olası kaçak döküm girişimleri sistem üzerinden tespit edilerek, saha ekipleri tarafından kısa sürede müdahale ediliyor ve gerekli idari işlemler uygulanıyor.