Bursa Gemlik'te gençler, Atatürk Anıtı'na yüzlerce karanfil bırakarak 'Sonsuza dek izindeyiz' mesajı verdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Gemlik Kent Konseyi Gençlik Meclisi öncülüğünde, Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Kampüsü'nde eğitim gören gençler, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı.



Gemlik Toplum Gönüllüleri, Uludağ Üniversitesi Hukuk Topluluğu, Temyiz Topluluğu, Gemlik Denizcilik Topluluğu, Model Birleşmiş Milletler Topluluğu, Hukuk Dava Yarışmaları Topluluğu ve Asım Kocabıyık Yerleşkesi Tiyatro Topluluğu'nun katılımıyla 200 genç, Atatürk'ün huzurunda Gençliğe Hitabe'yi okuyarak duygusal anlar yaşattı.





Etkinlik sonunda gençler, Atatürk Anıtı'na yüzlerce karanfil bırakarak sevgi, saygı ve minnetlerini sundu.



Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, programın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Bugün burada, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Gençlerimizin bu anlamlı günde gösterdiği duyarlılık bizlere umut veriyor. Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği Cumhuriyet, bu bilinçli ve duyarlı gençlerle ilelebet yaşayacaktır.'





Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 87. yılında saygı, minnet ve özlemle anan gençler, 'Sonsuza dek izindeyiz' mesajıyla etkinliği sonlandırdı.