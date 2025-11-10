Bursa'nın Yenişehi ilçesinde saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmasıyla adeta zaman durdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında Heykel Meydanı'nda anıldı.

BURSA (İGFA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Yenişehir'de de hayat saat 09.05'te durdu.

Yenişehir Heykel Meydanı'nda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene, Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay, Garnizon Komutanı İbrahim Feyzi Büğdüz, Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saatler 9'u 5 geçtiğinde, sirenlerin çaldığı anlarda meydanı dolduran vatandaşlar ve protokol üyeleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşunda bulundu.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, törenin ardından yaptığı açıklamada, 'Cumhuriyetimizi kuran, milletimize bağımsızlık ve özgürlük yolunu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete uğurladığımız bugün, Atamızı bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. O bir lider olmasının ötesinde bir milleti küllerinden yeniden var eden, bağımsızlık ve çağdaşlık mücadelesinin simgesidir. Bizler de onun mirasına sahip çıkmaya, Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Evet, belki bedenen aramızda olmasa da Atatürk'ün ilke ve inkılapları ışığında; aklın ve bilimin rehberliğinde, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.