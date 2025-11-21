Bunlar da ilginizi çekebilir

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, halk sağlığını riske atabilecek durumlara kesinlikle tolerans gösterilmeyeceğini vurgulayarak, 'Denetimlerimiz düzenli ve kararlı şekilde devam edecek.' dedi.

Önceki günden kalmış pişmiş dönerlerin bekletildiği belirlenirken, sağlıksız koşullarda muhafaza edilen yaklaşık 10 kilogram et ve tavuk döner, tutanakla kayıt altına alınarak imha edilmek üzere belediye ekiplerine teslim edildi.

Kontroller sırasında iki işletmede hijyen kurallarına aykırı uygulamalar tespit edildi.

Denetimlerde işletmelerin genel hijyen şartları, döner ocakları, hazırlık tezgâhları, gıda malzemelerinin saklama koşulları, mutfak düzeni, buzdolabı ve donduruculardaki ürün muhafazası detaylı şekilde incelendi.

Gemlik Belediyesi Zabıta ekipleri, dönerci işletmelerinde yaptığı denetimlerde iki işletmede ciddi hijyen ihlalleri tespit etti. Sağlıksız koşullarda bekletilen toplam 10 kilo et ve tavuk döner imha edildi.

