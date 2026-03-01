Üsküdar Belediyespor'u deplasmanda yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor zirvede rahatladı.

BURSA (İGFA) - Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren, play-off şampiyonluk etabındaki ilk 2 maçından 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü maçında deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u 32-21 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Bu sezon ligde ve Avrupa'da fırtına gibi esen Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle Çamlıca Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada rakibi karşısında oldukça üstün bir oyun sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, mücadelenin ilkyarısını 18-12 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, zaman zaman zorlansa da karşılaşmadan 32-31 galibiyetle ayrıldı ve şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, böylece play-off etabı ilk devresin sonunda en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Dört devreli lig usulüne göre gerçekleştirilecek play-off etabında Bursa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü maçını 14 Mart Cumartesi günü sahasında Ortahisar Belediyespor ile karşılaşacak.