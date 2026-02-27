Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından Antalya'da ilk kez düzenlenen Antalya Altyapı Ligleri Müsabakaları, Muratpaşa Belediyesi ev sahipliğinde başladı

Nilüfer Belediyespor Güneysuspor karşısında galip
Nilüfer Belediyespor Güneysuspor karşısında galip
İçeriği Görüntüle

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın ilk ve tek doğal buz pisti olma özelliğini taşıyan tesiste düzenlenen organizasyonda U-9 ve U-11 kategorilerinde toplam 60 sporcu mücadele ediyor.

Muratpaşa Belediyespor ile Antalyaspor'un karşı karşıya geldiği müsabakaların ilk karşılaşmasında MuratpaşaBelediyespor, rakibini Minikler kategorisinde 5-1 mağlup ederken, Yıldızlar B kategorisinde ise 20-5'lik skorla sahadan galip ayrılarak organizasyona çifte galibiyetle başladı.

1 Mart'a kadar sürecek karşılaşmalar, belediyenin Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan Teneffüs Park içindeki buz pistinde oynanıyor.

Kaynak: RSS