1 Mart'a kadar sürecek karşılaşmalar, belediyenin Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan Teneffüs Park içindeki buz pistinde oynanıyor.

Muratpaşa Belediyespor ile Antalyaspor'un karşı karşıya geldiği müsabakaların ilk karşılaşmasında MuratpaşaBelediyespor, rakibini Minikler kategorisinde 5-1 mağlup ederken, Yıldızlar B kategorisinde ise 20-5'lik skorla sahadan galip ayrılarak organizasyona çifte galibiyetle başladı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın ilk ve tek doğal buz pisti olma özelliğini taşıyan tesiste düzenlenen organizasyonda U-9 ve U-11 kategorilerinde toplam 60 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından Antalya'da ilk kez düzenlenen Antalya Altyapı Ligleri Müsabakaları, Muratpaşa Belediyesi ev sahipliğinde başladı

