Son 16 turu maçları 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak. İlk maçı Galatasaray sahasında oynayacak, rövanş ise deplasmanda gerçekleştirilecek.

Olası yarı finalde ise rakip, son 16 turundaki Real Madrid-Manchester City ve Atalanta-Bayern Münih eşleşmelerinden gelecek takım olacak.

Galatasaray, Liverpool'u elemesi halinde çeyrek finalde, Paris Saint-Germain ile Chelsea arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

İSTANBUL (İGFA) - Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, İngiltere'nin köklü kulübü Liverpool ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Galatasaray, İngiltere'nin güçlü ekibi Liverpool ile karşılaşacak. İlk maç evde, rövanş deplasmanda oynanacak.

