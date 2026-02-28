Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde düzenlenen 28. Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda Trabzon Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Keyda Nur Çolak Balkan şampiyonu oldu.

TRABZON (İGFA) - Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde 27 Şubat-1 Mart tarihleri arasında düzenlenen 28. Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda Trabzon Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Keyda Nur Çolak, Büyük Bayan Kata kategorisinde Balkan şampiyonu oldu. 11 ülkeden toplam 343 sporcunun katıldığı şampiyonada büyük bir rekabet yaşanırken, başarılı sporcu Keyda Nur Çolak sergilediği etkileyici performansla rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. Bu önemli başarıyla birlikte Çolak, hem Trabzon'u hem de Türkiye'yi uluslararası arenada gururla temsil ederek ülkemize Balkan şampiyonluğu kazandırdı.

BÜYÜK BİR BAŞARI

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Balkan Şampiyonu olarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan sporcumuz Keyda Nur Çolak'ı yürekten tebrik ediyoruz. Bu önemli organizasyonda elde edilen şampiyonluk, hem kulübümüz hem de şehrimiz adına büyük bir başarıdır. Kazanılan bu altın madalya, Trabzon'un spor alanındaki güçlü potansiyelini bir kez daha ortaya koymuştur. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam ediyor, uluslararası arenada bayrağımızı gururla temsil eden tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz. Sporcumuz Keyda Nur Çolak başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz' denildi.