Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz spor imkânı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezleri'nde (ASFİM) yeni dönem kurs kayıtları başlıyor. Kurslar için 2 Mart tarihinden 10 Mart tarihine kadar online kayıt yapılabilecek. Dersler ise 23 Mart tarihinde başlayacak.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM), Antalya'da yaşayan vatandaşları sporla buluşturmaya ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmaya devam ediyor. Ücretsiz olarak sunulan spor programlarına katılmak isteyen vatandaşların, yeni dönem için 2-10 Mart tarihleri arasında genclikspor.antalya.bel.tr adresi üzerinden başvurularını tamamlaması gerekiyor. Kurslarla ilgili detaylı bilgiye ise 0242 321 24 70 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

ÇOCUKLARDAN İLERİ YAŞA HERKESE SPOR İMKÂNI

ASFİM'de yeni dönem dersleri 23 Mart'ta başlayacak. Katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde reformer, pilates, step-aerobik, zumba ve fitness gibi branşlarda spor yapabilecek. Ayrıca kadınlara yönelik savunma sanatı eğitimleri ve özel gereksinimli bireyler için planlanan spor faaliyetleri de programda yer alıyor. Çocuklar için jimnastik kursları düzenlenirken, parkinson hastaları ve ileri yaş grubuna özel egzersiz programları da merkezlerde sunuluyor.