Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından hentbol branşında önemli bir başarıya imza atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hentbol müsabakalarında il birincisi olan Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları ve antrenörünü tebrik etti.

KAYSERİ (İGFA) - 10-26 Şubat 2026 tarihleri arasında Talas Spor Salonu'nda gerçekleşen Küçük Kız-Erkek Hentbol İl Birinciliği müsabakalarında Spor A.Ş. Spor Kulübü Kız Hentbol Takımı, Kayseri il birinciliği elde ederken, Spor A.Ş. Erkek Hentbol Takımı da ikincilik kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin halka sporu sevdiren kuruluşu Spor A.Ş., hem amatör hem de profesyonel spora yönelik proje ve faaliyetleri gerçekleştirirken, önemli başarılara da imza atıyor.

Küçük Kız-Erkek Hentbol İl Birinciliği müsabakaları büyük bir heyecanla tamamlandı. Spor A.Ş. Spor Kulübü Kız Hentbol Takımı, ortaya koyduğu mücadele ve takım ruhuyla Kayseri şampiyonu oldu. Spor A.Ş. Spor Kulübü Erkek Hentbol Takımı ise Kayseri ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Önemli bir başarı elde ederek özgüven kazanan sporculara madalya ve kupalarını Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen takdim etti. Sekmen, sporcuları kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, elde edilen başarıyı kutladı. Başkan Büyükkılıç, 'İl çapında büyük bir başarıya imza atan Spor A.Ş. Spor Kulübü Kız Hentbol Takımı antrenörümüz Fatih Kulmaç'ı, kız ve erkek hentbol takım sporcularımızı tebrik ederek başarılarının devamını diliyorum' ifadelerini kullandı.