Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Bursa, misafirlerine daha kaliteli bir deneyim sunmak için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi, turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bölgelerde görev yapan belediye personeli ve taksi şoförlerine 'Bursa'nın Değerleri' eğitimini başlattı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi için birçok proje geliştiren Büyükşehir Belediyesi, kente gelen misafirlerin daha kaliteli ve güzel zaman geçirebilmelerine yardımcı olabilmek için personele yönelik eğitim çalışmalarını da sürdürüyor.

Bursa İş Ofisi'nde düzenlenen eğitimlere; Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde görev yapan zabıta personeli, Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na bağlı taksi şoförleri ile GÜMTOB'a bağlı ilgili personel katıldı. Program kapsamında katılımcılara, Bursa'nın tarihi, kültürel, doğal ve mutfak değerleri detaylı şekilde aktarıldı. Turistlerle iletişimde doğru yaklaşım, temsil yeteneğinin güçlendirilmesi ve kent kimliğinin korunmasına yönelik önemli bilgiler verildi.

Eğitimlerle hem turizm sektörüne destek olmayı hem de kentin marka değerini güçlendirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, turizm alanında görev yapan personelin bilgi donanımını artırarak Bursa'nın misafirperverliğinin en iyi şekilde yansıtılmasını hedefliyor.