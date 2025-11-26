Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 4+4+4 zorunlu eğitim sistemine ilişkin olası düzenlemeler hakkında kamuoyundaki tartışmaların izlendiğini ve bilimsel çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında eğitim gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tekin, 4+4+4 zorunlu eğitim sistemiyle ilgili yapılması muhtemel düzenlemeler hakkında konuştu.

Bakan Tekin, dünyanın birçok ülkesinde gençlerin zorunlu eğitimi tamamlama yaşıyla ilgili tartışmaların bulunduğunu belirterek, 'İngiltere'de veya Amerika'da bir genç 15-16 yaşlarında üniversiteye başlarken bizde ortalama 18 yıl 9 ay, yani 19 yaş civarında bunu mümkün hâle getiriyoruz. Burada tartışılması gereken esas konu bu' dedi.

Konunun Cumhurbaşkanı'na da arz edildiğini belirten Bakan Tekin, 'Cumhurbaşkanımız bu tartışmaları izlememizi ve bilimsel çalışmaların devamını sağlamamızı istedi' ifadelerini kullandı. Tekin, eğitim sistemine yönelik olası değişikliklerin, hem akademik çalışmalar hem de ulusal eğitim ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirileceğini vurguladı.