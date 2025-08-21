Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezona hazırlanıyor. Süper Kupa maçlarıyla başlayacak sezonda lig, Türkiye Kupası ve Avrupa'da başarı hedefliyor.BURSA (İGFA) - Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Geçtiğimiz sezon ligi 3. sırada tamamlayan, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası’nda ise şampiyonluğa ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından yoğun tempoda çalışmalarını sürdürürken lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası’nda başarılı bir sezon geçirmek için güç depoluyor.

30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek Süper Kupa maçlarıyla sezonun resmi startını verecek Bursa Büyükşehir Belediyespor, ardından lige de güzel bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Bursa’yı 3 kulvarda da başarıyla temsil etmek istediklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Mehmet Fatih Işık, “İyi bir kadro kurduk. Başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz. Tüm takımlar için sakatlıksız bir sezon diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bu arada yeni sezon çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, önceki akşam Bursa Büyükşehir Belediyesi Dobruca Sosyal Tesisleri’nde Kulüp Başkanı Muhammet Aydın ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı yemekte biraraya geldi.