Türkiye Basketbol Ligi’nde ilçemizi temsil eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın fikstürü netlik kazandı. Buna göre temsilcimiz Çayırova Belediyesi, sezonu kendi evinde Darrüşafaka Lassa mücadelesiyle açacak.KOCAELİ (İGFA) - Üst üste iki şampiyonluk aldıktan sonra Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselen ve burada mücadele ettiği iki sezonda bir play-off çeyrek finali bir de play-off yarı finali oynama başarısını gösteren Çayırova Belediyesi’nin 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu.

Bu yılki hedefi süper lig olan ve hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden temsilcimiz Çayırova Belediyesi, zorlu sezonun ilk hafta maçında Darrüşafaka Lassa’yı evinde konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu’nda düzenlenen ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nun (TBF) YouTube kanalından da canlı yayınlanan kura çekimine; Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hasan Akan, Kulüp Müdür Muhammet Nizamoğlu, Sportif Direktör Turgay Çataloluk ve Takım Koordinatörü Okan Gençoğlu katılım gösterdi.

İŞTE İLK YARI FİKSTÜRÜ

Çekilen kuraların ardından Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın ilk yarı fikstürü şu şekilde oluştu;

1. Hafta-Çayırova Belediyesi-Darrüşafaka Lassa

2. Hafta-PizzaBullsCO-Çayırova Belediyesi

3. Hafta-Çayırova Belediyesi-İlab Basket

4. Hafta-Yalovaspor-Çayırova Belediyesi

5. Hafta-Çayırova Belediyesi-Kipaş İstiklal

6. Hafta-Parmos Otel Bandırma Bordo-Çayırova Belediyesi

7. Hafta-Çayırova Belediyesi-Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

8. Hafta-Fenerbahçe Koleji-Çayırova Belediyesi

9. Hafta-Çayırova Belediyesi-Haremspor

10. Hafta-OGM Ormanspor-Çayırova Belediyesi

11. Hafta Çayırova Belediyesi-Konya BBSK

12. Hafta-Gaziantep Basketbol-Çayırova Belediyesi

13. Hafta-Çayırova Belediyesi-Göztepe

14.Hafta-“Sonradan katılacak takım”-Çayırova Belediyesi

15. Hafta-Çayırova Belediyesi-Finalspor

16. Hafta-TED Ankara-Çayırova Belediyesi

17. Hafta-Çayırova Belediyesi-Ankaragücü