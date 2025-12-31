Bu yılın ilk aylarında Bolu ve Uludağ'da meydana gelen yangınların ardından, yangın güvenliği konusu bir kez daha gündeme gelirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi yangınlara karşı alınması gereken önlemler konusunda önemli uyarılarda bulundu.

BURSA (İGFA) - Tüm Bürokrat ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) tarafından organize edilen, kamu ve özel sektörü bir araya getiren 'Yangın Zirvesi 2025', Uludağ'da geniş bir katılımla düzenlendi.

Trimbox ana sponsorluğunda gerçekleşen zirve, 'önleyici güvenlik' yaklaşımıyla yangınlarla mücadelede yeni bir stratejik yol haritası belirledi.

Zirvede konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Canalp Berkdemir, Dünya Yangın İstatistik Merkezi'nin verilerine göre toplam 906 bin 164 yangının altıda birinin elektrik yangını olduğunu, bunun da 136 bin 415'e denk geldiğini belirtti. Üçlü prizler üzerinden birden fazla cihazın çalıştırılmasıyla kabloların ısınarak tutuşabildiğini dile getiren Berkdemir, 'Oteller ve hastaneler başta olmak üzere binalardaki hormonlu gelişmeler, ek tesisler, ek cihazlar, ek makineler enerji artışını yükseltiyor. Bu da tesisatlara aşırı yüklenmeye ve yangına sebep olmaktadır. Binaların yaşlanmasıyla tesisatların da yıpranması, mukavemet gücü, cihazlardaki oksitlenme ve paslanma, ısınma ve soğuma gibi hava hareketleri, yangınların diğer çıkış sebepleridir. Bina girişlerindeki elektrik panolarında yangın önleyici sistemlerin mutlaka tamamlanması gerekir. Mutlaka elektrik yangınlarındaki tedbirlerin alınması ve kontrollerin periyodik olarak yapılması gerekir' dedi.

Elektrik yangınlarıyla ilgili gelişen sürecin kullanıcılar tarafından fark edilemediğinin altını çizen Berkdemir, 'Elektrik yangınlarını önlemek için ilk adımı, sayaç veya elektrik panosu kutusunda atmak zorundayız. Kaçak akım rölesi gibi argümanları kullanarak riski daha minimize edebiliriz. Yangının çıkış sebeplerine bakıldığında kısa devre, aşırı yüklenme, gevşek bağlantı, kötü işçilik, kablo izolasyon bozulması, elektrikli cihazların arızası, elektrik panosu dağılımı sistemleri olduğunu görüyoruz. Ayrıca havalandırma, su ve diğer tesisatlarla birlikte elektrik tesisatının da aynı şaftlarda ve aynı kanallardan yürütülmesi de karşımıza çıkıyor. Özellikle konut yangınları, başta mutfaktaki aspiratörler olmak üzere fırınlar, ısıtıcılar, buzdolabı gibi cihazlar ve bunlara bağlı uzatma kablolarından çıkıyor' diye konuştu.