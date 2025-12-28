Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay'ın ulaşım altyapısını güçlendirecek Dörtyol-Hassa Arası Otoyol ve Demiryolu Tüneli Projesi'nde yer tesliminin yapıldığını ve şantiye kurulumunun başladığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay'a alternatif ulaşım altyapısı kazandıracak Dörtyol-Hassa Arası Otoyol ve Demiryolu Tüneli Projesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, proje kapsamında yer tesliminin gerçekleştirildiğini ve şantiye kurulumuna başlandığını bildirdi.

Projenin, Amanos Dağları'nın altından geçecek şekilde planlandığını belirten Bakan Uraloğlu, her biri yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda 1 demiryolu ve 2 otoyol tünelinin projelendirildiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, 'Bu tüneller sayesinde İskenderun-Gaziantep ile İskenderun-Kahramanmaraş arasındaki ulaşımı kısaltarak, bölgede var olan büyük ticaret hacminin ulusal ve uluslararası ulaşım ağlarına daha hızlı ve güvenli şekilde dağılmasını sağlayacağız' dedi.

OSB'LERE DEMİRYOLU BAĞLANTISI

Bakan Uraloğlu, demiryolu yük taşımacılığı açısından büyük önem taşıyan İskenderun OSB İltisak Hattı Projesi'nin etüt ve proje çalışmalarının tamamlandığını da açıkladı. Bu hat sayesinde bölgede faaliyet gösteren çok sayıda ağır sanayi tesisinin ulusal demiryolu ağına erişiminin sağlanacağını belirtti.

BALIKÇI BARINAKLARINDA ONARIM ÇALIŞMALARI

Öte yandan depremin ardından kıyı yapılarında oturma, rıhtımlarda çökme ve zeminde yüzeysel sıvılaşma tespit ettiklerini aktaran Uraloğlu, bu kapsamda önemli çalışmaların hayata geçirildiğini söyledi. İskenderun Balıkçı Barınağı'nın onarımının tamamlandığını belirten Bakan Uraloğlu, ana ve tali mendireklerin onarıldığını, çöken ve bozulan rıhtımın yenilendiğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu ayrıca, Dörtyol ve Işıklı Konacık Balıkçı Barınakları için onarım ihalelerinin yapıldığını ve yapım çalışmalarına kısa süre içinde başlanacağını ifade ederken, Samandağ Çevlik Balıkçı Barınağı onarım ihalesinin ise 29 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirileceğini duyurdu.