Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, 2025 yılı boyunca belediye personelinin mesleki, kişisel ve sosyal gelişimini destekleyen kapsamlı eğitim ve etkinliklere imza attı. Kamu hizmetlerinin niteliğini artırmayı hedefleyen çalışmalar, birçok kurumla gerçekleştirilen iş birlikleriyle güçlendirildi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Bu kapsamda Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi, Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı ve çeşitli üniversitelerle ortak eğitim programları düzenlendi.

Yıl boyunca Trafik Güvenliği ve Fermuar Sistemi ile Hayata Yol Ver, Afet Durumunda Psikososyal Müdahale, En İyi Narkotik Polisi Anne, Empati ve Etkili İletişim Becerileri, Kadın Sağlığı, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri, İş-Yaşam Dengesi ve Psikolojik Sağlamlık, Çalışma Hayatında Ergonomi, İş Yaşamında Stres Yönetimi, Memurlarda Disiplin Uygulamaları ile İhale Yöntem ve Süreçleri gibi birçok başlıkta eğitimler verildi.

Ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi tarafından 176 farklı konuda, Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı aracılığıyla ise 51 farklı konuda eğitim programı hayata geçirildi. Bu eğitimler sayesinde personelin bilgi ve yetkinliklerinin güncel tutulması sağlandı.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, mesleki gelişimin yanı sıra sosyal hayata da büyük önem verdi. Belediye personeli, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen Lüküs Hayat müzikali ve Cadı Kazanı adlı tiyatro oyununa götürülerek kültürel etkinliklerle buluşturuldu. Bunun yanı sıra belediye tarafından düzenlenen Eskişehir Dağlık Frigya Gezisi ve Eskişehir-Kazan Dostluk Konserine personelin katılımı sağlandı.

Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Eskişehir Hamam Müzesi, Zühal Yorgancıoğlu Moda Tasarım Müzesi, Masal Şatosu, Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi'ne gerçekleştirilen gezilerle personelin kentin kültürel ve bilimsel değerlerini yakından tanıması sağlandı.

Kurumsal aidiyeti güçlendirmek amacıyla belediye bünyesinde yeni işe başlayan personele oryantasyon eğitimleri verilirken, 'Verdiğiniz Emek Eskişehir Demek' sloganı kapsamında belediyeden emekli olan personele plaket takdim edilerek yıllarca verdikleri emekler onurlandırıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında da insan odaklı yönetim anlayışıyla eğitim, kültür ve sosyal faaliyetleri bir arada yürüterek hem personelinin hem de kentin gelişimine katkı sunmaya devam etti.