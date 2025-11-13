Bursa Büyükşehir Belediyesi, bilgi işlem altyapısında yapılacak iyileştirme çalışmaları kapsamında online ödeme işlemlerini geçici olarak durduracak.
BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, bilgi işlem altyapısında gerçekleştirilecek güncelleme çalışmaları nedeniyle online ödeme sistemini geçici olarak devre dışı bırakacağını duyurdu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, güncelleme işlemi 14 Kasım 2025 Cuma günü saat 17.00 itibarıyla başlayacak.
Sistemler, çalışmaların tamamlanmasının ardından 17 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 08.00 itibarıyla yeniden hizmete açılacağı duyuruldu.
Açıklamada, vatandaşlardan bu süre zarfında gösterecekleri anlayış için şimdiden teşekkür edildi.