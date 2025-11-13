Bunlar da ilginizi çekebilir

Açıklamada, vatandaşlardan bu süre zarfında gösterecekleri anlayış için şimdiden teşekkür edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, güncelleme işlemi 14 Kasım 2025 Cuma günü saat 17.00 itibarıyla başlayacak.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, bilgi işlem altyapısında gerçekleştirilecek güncelleme çalışmaları nedeniyle online ödeme sistemini geçici olarak devre dışı bırakacağını duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bilgi işlem altyapısında yapılacak iyileştirme çalışmaları kapsamında online ödeme işlemlerini geçici olarak durduracak.

