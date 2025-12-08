Hüseyin Erkin, Meriç'ten sanayiye su taşıma projesinin 'tarımı geri plana iten, adaletsiz ve hak edilmeyen bir yatırım' olduğunu belirterek sanayicilere 'Önce arıtma yükümlülüğünüzü yerine getirin' çağrısı yaptı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - DSİ emekli Bölge Müdür Yardımcısı Hüseyin Erkin, bölgenin ana su kaynağı olan Meriç Nehri ve Ergene havzasındaki kirliliğe ilişkin kapsamlı bir açıklama yayımladı. Meriç'in Bulgaristan'dan gelen kolunun kısmen kirli, Ergene'nin ise 4. sınıf — yani en kirli su kategorisinde olduğuna dikkat çeken Erkin, 45 yıllık sanayi kaynaklı kirliliğin bölge insanına ve tüm canlılara 'geri dönülemez zararlar' verdiğini belirtti.

'SANAYİCİ PARA HARCAMIYOR, DEVLET DE GÖZ YUMUYOR'

Erkin, Ergene Vadisi'ndeki bazı sanayi tesislerinin yeraltı sularını çekerek kirlettiğini ve çoğunun arıtma yapmadan Ergene'ye deşarj ettiğini vurgulayarak, 'Gelişmiş ülkelerde proses suyu geri dönüştürülerek yeniden kullanılır. Bizde ise sanayiciler arıtma maliyetinden kaçıyor. Hükümetler de sanayiyi kayırınca çevre tahribatına göz yumuluyor.' dedi. Erkin, 2007'de sanayi tesislerinin su ihtiyacını karşılamak için planlanan Yoncalı Barajı projesinin de 'masraf olur' gerekçesiyle sanayiciler tarafından rafa kaldırıldığını hatırlattı.

Mevcut arıtma tesislerinin etkin çalıştırılması gerekirken, bunun yerine Marmara Denizi'ne Derin Deşarj Projesinin devreye alındığını söyleyen Erkin, bazı fabrikaların yeni arıtmaya bağlantı bile yapmadığını ifade ederek, yeraltı sularının tükenmesi üzerine gündeme alınan Meriç'ten sanayiye su taşıma projesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Erkin, '25 milyar TL'den fazla maliyetli bir proje tarımı bırakıp sanayiye su taşımayı amaçlıyor. Bu adaletsiz ve hak edilmeyen bir yatırımdır. Yıllardır Ergene'yi kirleten sanayinin bedelini kim ödeyecek?' diye sordu.

'SANAYİ SUYU TARIMIN ÖNÜNE GEÇİRİLMESİN'

Çakmak Barajı üzerinden sanayiye su sağlama planının büyük risk taşıdığını söyleyen Erkin, Meriç'ten yılda 227 milyon m³ su çekileceğini hatırlattı. Bu suyun öncelikle tarıma yönlendirilmesi gerektiğini belirterek, 'İklim değişikliği tarımı zaten zorluyor. Trakya arazilerinin sulama potansiyeli çok yüksekken, sanayi için Meriç'ten su taşımak bölge tarımına en büyük zarardır.' dedi. Erkin, aynı bütçeyle Edirne'nin sulama yatırımlarının büyük bölümünün tamamlanabileceğini vurguladı.

Açıklamasının sonunda 'iyi bir su yönetimiyle Meriç'in tüm sektörlere yeteceğini' belirten Erkin, projeye karşı duruşunu ise, 'Bölgenin suyu önce tarıma verilmelidir. Sanayiciler ihtiyaç duydukları suyu kendi projelerini finanse ederek sağlamalıdır. Bölge insanına vefa borcu, gecikmiş sulama yatırımlarının tamamlanmasıyla ödenebilir.' sözleriyle noktaladı.