TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinin açılışında konuştu. Kurtulmuş, Türkiye'nin demokratik ve güvenli bir geleceği için Meclis'in 28. Dönemi'nde kritik sorumluluklar üstlendiğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, meclis bünyesinde oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına değinerek, terörle mücadelenin sadece Meclis'in değil tüm devletin koordineli bir projesi olduğunu söyledi.

'Terörsüz Türkiye, sadece Meclis'te oluşturduğumuz komisyonun görev alanında değildir; bu bir devlet projesidir' diyen Kurtulmuş, 'Devletin bütün ilgili kurumları, başta güvenlik kurumlarımız olmak üzere, sürecin kazasız belasız yürütülmesi ve sonlandırılması için üst bir koordinasyonla görevlerini yerine getirmektedir' diye konuştu. Komisyonun şehit aileleri ve gazilerle yaptığı görüşmelerin ardından toplumun tüm kesimlerinin görüşlerini de aldığını anımsatan Kurtulmuş, komisyonun, demokratik denetim fonksiyonu çerçevesinde süreci başarılı bir şekilde yürüttüğünü belirterek, hazırlanan raporların Meclis'e sunulacağını ve terörle mücadelede somut adımların atılacağını ifade etti.

28. DÖNEM MECLİSİ'NİN TARİHİ SORUMLULUKLARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in ikinci Cumhuriyet yüzyılının başlangıcında bulunduğunu kaydetti. '28. Dönem Meclisi, tarihi bir dönemin Meclisidir' diyen Kurtulmuş, bu nedenle, yeni sivil, milli, katılımcı, demokratik ve kuşatıcı bir anayasa yapılması en önemli sorumluluklardan biri olduğunu söyledi. Kurtulmuş ayrıca demokratik standartların yükseltilmesi için Meclis İçtüzüğü, Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası gibi yasal düzenlemelerin olgunlukla ve siyasi hesapların dışında ele alınması gerektiğini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki müzakerelerde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Kurtulmuş, komisyonun 21 birleşim ve 77 oturumda yaklaşık 240 saat süren görüşmeler sonucunda bütçeyi Genel Kurul'a sunduğunu, 271 milletvekilinin toplam bin 353 kez söz talebinde bulunduğunu belirterek, 'Milletvekillerimizin yaklaşık yüzde 46'sı bu müzakerelere doğrudan katılarak katkı sağlamıştır. Komisyon üyelerimize ve Meclis çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.' dedi.