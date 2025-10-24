Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen zumba ve pilates dersleriyle kadınlar, dans ve müzik eşliğinde yapılan keyifli spor aktiviteleri ile sporla buluşuyor.

BURSA (İGFA) - Toplumun her kesimini sağlıklı yaşam aktiviteleriyle buluşturmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde düzenlediği zumba ve pilates dersleriyle kadınların spor yapmalarına olanak sağlıyor.

Bu kapsamda Fethiye Spor Kompleksi, Şahin Başol Spor Kompleksi, Emek Hatice Kübra İlgün Gençlik ve Spor Merkezi, Vakıf Bera Spor Kompleksi ve Orhangazi Gençlik Merkezi olmak üzere 5 farklı noktada, sabah ve akşam saatlerinde gerçekleştirilen dersler ile katılımcılar, dans ve müzik eşliğinde keyifli egzersizler yapıyor. Zumba ve pilates dersleri sayesinde kadınlar, nefes kontrolünü geliştirip denge ve esneklik kazanırken, vücut ve zihin sağlıklarını da güçlendiriyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik olarak düzenlediği zumba ve pilates dersleri gelecek dönemde de belirli aralıklarla devam edecek.

Derslere katılmak isteyenler https://pilates.bbbgenclikkulubu.com/ adresi üzerinden başvuruda bulunabilirler.