İstanbul'da düzenlenen Jerfi Fıratlı 18 Yaşaltı Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Sena Çakmak ikinci oldu.

BURSA (İGFA) - 21-22 Şubat 2026 tarihlerinde Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyona geniş katılıma sahne oldu.

Büyük heyecanın yaşandığı organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Sena Çakmak 800 metrede Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu atlet, yarışta elde ettiği 2.12.59'luk derecesiyle ikincilik kürsüsünde yer alırken, aynı zamanda U18 Avrupa Şampiyonası barajını da geçmeyi başardı. İstanbul'da gerçekleştirilen şampiyonda Sena Çakmak ayrıca 400 metrede 58.97'lik derecesiyle beşinci sırada yer alırken, Zeynep İleri uzun atlamada 5.40'lık derecesiyle dördüncü ve Tuana Yılmaz da yüksek atlamada 1.58'lik derecesiyle beşinci oldu.