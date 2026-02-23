Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından geleceğin futbolcularını yetiştirmek amacıyla düzenlenen Levend Sarıoğlu U-10 Futbol Ligi muhteşem bir finale sahne oldu.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve il spor camiasının büyük destek verdiği Levend Sarıoğlu U-10 Futbol Ligi'nde final heyecanı yaşandı.

Şehrimizin spor altyapısını güçlendirmek ve 2015 doğumlu genç yeteneklere profesyonel bir deneyim sunmak amacıyla, 29 Kasım 2025 tarihinde start alan ligin final maçı ve ödül töreni, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene; Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya, lig düzenleme komitesi, antrenörler, sporcular, aileleri ve Levend Sarıoğlu'nun ailesi katıldı.



'AMACIMIZ ZEKİ, ÇEVİK VE AHLAKLI SPORCULAR YETİŞTİRMEK'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Herkesin birlikte ve mutlu olabildiği bir şehri hep birlikte inşa ediyoruz. Şehrimiz kültürle, sanatla, sporla, doğayla, turizmle barışan bir şehir haline geldi. Sporun, gençlerimizin sağlıklı bir birey olarak yetişmesinde ve topluma faydalı olmasında kritik bir rol oynadığı fikrinden hareketle ligimizi bu yıl ilk kez düzenledik. Geleneksel hale getirerek her yıl üzerine koyarak devam ettirmek istiyoruz. Gençliğe ve spora yapılan her yatırımı, şehrimizin geleceğine yapılmış en büyük yatırım olarak görüyoruz. Lige katılarak takım ruhunu yaşayan ve yaşatan, centilmence mücadele eden tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Başta Levend Sarıoğlu'nun kıymetli ailesi olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını seven ve bu güzel coğrafyayı bir arada yaşamamız için bize miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyoruz' ifadelerini kullandı.



20 TAKIMDA 300 SPORCU MÜCADELE ETTİ



Toplamda 20 takım ve yaklaşık 300 genç sporcunun tek devreli lig usulüne göre mücadele ettiği Levend Sarıoğlu U-10 Futbol Ligi, Denizli'nin genç yeteneklerini kendilerini göstermeleri ve bir üst liglerde oynayacakları maçlarda deneyim ve özgüven kazanmaları için önemli bir platform oldu. Tamamen kapsayıcı ve gelişim odaklı hazırlanan lig formatı, gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve futbol sevgilerini pekiştirmelerine olanak tanıdı.



BİRİNCİLİK KUPASINI DEMİRSOYSPOR KALDIRDI



Bu yıl ilk kez düzenlenen ligde, final maçları, Doğan Demircioğlu Futbol Sahası'nda gerçekleştirildi. Final karşılaşmaları Çamlıkspor, Demirsoyspor, Kaptanspor ve Altınhorozspor arasında yapıldı. Genç yeteneklerin şampiyonluk için ter döktüğü ligde birincilik kupasını Demirsoyspor kaldırdı. Altınhorozspor ligi ikinci, Kaptanspor takımı üçüncü, Çamlıkspor Kulübü ise dördüncü sırada tamamladı. Takımlara kupa ve madalyalarını Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu takdim etti.



MART AYINDA HEYECAN YENİDEN BAŞLIYOR



Geleneksel hale getirilmesi hedeflenen lig Türkiye'ye örnek olurken, bu kez 2016-2017 doğumlu sporcuların katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan Denizli Büyükşehir Belediyesi U-10 Futbol Ligi'nin Mart ayı içerisinde başvuruların alınmasının ardından başlayacağı duyuruldu.