Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne 2. Amatör Lig'de iddialı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Yenimuhacirspor, tecrübeli antrenör Serkan Bayraktar ile el sıkıştı. Takım, yeni hocası yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

