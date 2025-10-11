Bunlar da ilginizi çekebilir

Bursa Büyükşehir Belediyespor turnuvanın ikinci gününde bugün saat 15.00'te Gebze Belediyespor ile karşılaşacak.

Üçüncü setten 25-19 üstünlükle ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor, dördüncü seti de 25-22 alarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, Gebze Belediyespor tarafından düzenlenen Dursun Ali Arslan Anısına Voleybol Turnuvası'nın ilk gününde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

