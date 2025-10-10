Mesut IŞIK / İSTANBUL (İGFA) - Otizmli bireylerin sosyal hayata katılımlarını desteklemek ve farkındalığı artırmak amacıyla, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Otizm Destek Eğitim Dayanışma Derneği (ODEDDER) iş birliğiyle anlamlı bir projeye imza atıldı.

'Futbol'da Fark Yok, Sevgi Var' temasıyla hayata geçirilen proje kapsamında otizmli çocuklar, Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncularının fotoğraflarını çekti. Bu özel kareler, 24 Ekim Cuma günü saat 14.00'te TFF ev sahipliğinde sergilenecek.

Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen çekimlerde, Millî futbolcular ile otizmli bireyler bir araya gelerek hem güçlü bir bağ kurdu, hem de sanat aracılığıyla unutulmaz anlar yaşadı. Fotoğraf çekimine A Milli futbolculardan Kenan Yıldız, Arda Güler, Merih Demiral, Orkun Kökçü, Mert Müldür, Berke Özer, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Demir Ege Tıknaz, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Samet Akaydın, Salih Özcan ve Altay Bayındır katıldı.

Bu özel proje, futbolun birleştirici gücünü sanata dönüştürürken, topluma önemli bir mesaj da veriyor: 'Otizm bir engel değil, farklı bir bakış açısıdır.'

24 Ekim Cuma günü saat 14.00'te gerçekleşecek lansmanda sergilenecek fotoğraflar, yalnızca farkındalık oluşturmakla kalmayacak; aynı zamanda satışa sunularak elde edilecek gelir, otizmli çocukların eğitimine destek olacak