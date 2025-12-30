İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerce gerçekleştirilen hain saldırıda yaralanan polisleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

YALOVA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile beraberindeki heyet ve Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Yalova'da DEAŞ'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda yaralanan kahraman polisleri hastanede ziyaret etti.

Tedavileri devam eden emniyet mensuplarıyla yakından ilgilenen Bakan Yerlikaya ve Emniyet Genel Müdürü Demirtaş, yaralı polislere 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek moral verdi.

Ziyarette, devletin her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduğu vurgulandı.

Yetkililer, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, ülkenin huzur ve güvenliğini hedef alan hiçbir saldırının amacına ulaşamayacağını ifade etti.