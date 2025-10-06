Bursa boşanma avukatı Av. Ataol Ertuğrul Gürlek, Sosyal medya, kumar ve yasa dışı bahis platformları ile ilgili 'Yasa dışı bahis ve sosyal medya, sadece ekonomik bir çöküş değil, eşler arası güvenin tamamen ortadan kalkması anlamına geliyor.' dedi.

BURSA (İGFA) - Günümüz dijital çağında sadece ilişkiler değil, tehlikeler de dijitalleşti. Sosyal medya, kumar ve yasa dışı bahis platformları; görünmez bir biçimde aile yapısını, ilişkileri ve toplumsal değerleri zedeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısında yaptığı açıklamalar da bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi:

'Nice ocağı söndüren bu bela, daha da çetrefilleşmeden kökünün kurutulması gerekliliğinin bilincindeyiz. Dijital dünyanın kontrolsüzlüğü işimizi zorlaştırsa da bu sorunun üzerine tüm kapasitemizle gideceğiz.'

Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri, yalnızca yasa dışı bahisle değil; aynı zamanda dijital dünyanın aile kurumuna etkileriyle de doğrudan bağlantılı.

YASA DIŞI BAHİS: SESSİZ BİR AİLE KRİZİ

Bursa boşanma avukatı Av. Ataol Ertuğrul Gürlek, yasa dışı bahisin son yıllarda boşanma davalarında sıkça karşılaşılan bir unsur haline geldiğini belirtiyor:

'Son dönemde dosyalarımıza yansıyan birçok olayda, taraflardan biri yasa dışı bahis nedeniyle ciddi borçlar altına giriyor, kredi kartlarını gizlice kullanıyor veya aile birikimini kaybediyor. Bu sadece ekonomik bir çöküş değil, eşler arası güvenin tamamen ortadan kalkması anlamına geliyor.'

Gürlek, yasa dışı bahis alışkanlığının 'gizlilik' içinde sürdürüldüğünü, bu yüzden aile bireylerinin çoğu zaman gerçeği çok geç fark ettiğini vurguluyor:

'Bahis bağımlılığı bir süre sonra yalan, gizleme ve inkâr sarmalına dönüşüyor. Bu da iletişimi bitiriyor, evlilik birliğini temelden sarsıyor.'

HUKUKİ SÜREÇTE BAHİS VE DİJİTAL DELİLLER

Peki yasa dışı bahis ve dijital faaliyetler, mahkemede nasıl delillere dönüşüyor?

Av. Gürlek, Türk Medeni Kanunu kapsamında bu durumun 'evlilik birliğini temelinden sarsan davranış' olarak değerlendirildiğini hatırlatıyor:

'Bankacılık hareketleri, ödeme uygulamaları, IP adresleri ve MASAK raporları mahkemede açık delil olarak kullanılabiliyor. Bu tür dosyalarda kusur oranı genellikle bahis oynayan tarafta belirleniyor; bu da tazminat, nafaka ve velayet kararlarını doğrudan etkiliyor.'

SOSYAL MEDYA: BOŞANMA DAVALARININ YENİ SAVAŞ ALANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dijital dünyanın kontrolsüzlüğü' uyarısına değinen Av. GÜRLEK, sosyal medyanın boşanma süreçlerinde giderek daha fazla delil niteliği kazandığını belirtiyor:

'Instagram'da paylaşılan bir tatil fotoğrafı, Facebook'ta atılan bir yorum veya WhatsApp'taki bir mesaj, boşanma davasının seyrini değiştirebilir. Her paylaşım mahkemede bir delil haline gelebilir.'

MAHKEMELERİN DİJİTAL TESPİT YÖNTEMLERİ

Bursa boşanma avukatı GÜRLEK, mahkemelerin artık dijital delilleri profesyonel şekilde değerlendirdiğini belirtiyor:

Ekran Görüntüleri ve Noter Tespiti: Paylaşımlar resmî olarak kayıt altına alınabiliyor.

IP ve Konum Takibi: Adli makamlar gerektiğinde erişim sağlayabiliyor.

Bilirkişi İncelemesi: Silinmiş mesajlar teknik yöntemlerle geri getirilebiliyor.



Tanık Beyanları: Sosyal medya paylaşımlarını gören üçüncü kişilerin ifadeleri dosyaya ekleniyor.



'DİJİTAL DETOKS' ÇAĞRISI

Av. Gürlek son olarak şu sözlerle uyarısını yineliyor:

'Boşanma süreci zaten duygusal olarak yıpratıcı bir dönem. Sosyal medya bu süreci daha da zorlaştırıyor. Müvekkillerime 'dijital detoks' öneriyorum. Bu sayede hem psikolojik olarak daha sağlıklı kalıyorlar hem de mahkemede aleyhlerine kullanılabilecek deliller üretmemiş oluyorlar. Unutmayın, dijital dünyada attığınız her adım, gerçek hayatta iz bırakır.'

Sonuç: Aileyi Korumak, Toplumu Korumaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, yasa dışı bahisle mücadele siyaset üstü bir mesele ancak, Av. Ataol Ertuğrul Gürlek'e göre, toplumun temeli olan aileyi korumanın yolu yalnızca devlet önlemleriyle değil, bireysel farkındalıkla da mümkün:

'Bir evliliği bitiren bazen bir yanlış adım değil, uzun süre görmezden gelinen bir alışkanlıktır. Hukuk, bu alışkanlıkların mağdur ettiği ailelere adalet sağlamak için vardır.'