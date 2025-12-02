Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar ayağa kaldırılacak olan kentin simge yapılarından Atatürk Spor Salonu'nda inşaat tüm hızıyla devam ediyor. Seyirci kapasitesi 5016'ya çıkarılan salonun Türkiye'de örnek bir yapı olacağını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, 'Bu salonda, Avrupa'nın ve dünyanın önemli takımlarını izleme fırsatı bulacağız' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da 1972 yılında hizmete açılan ve kentin yakın tarihinde önemli anılara sahne olan, ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle 2020 yılında yıkılan Atatürk Spor Salonu, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile tekrar ayağa kalkıyor. Daha önce 3.100 kişilik seyirci kapasitesiyle planlanan ve Başkan Mustafa Bozbey'in talimatları doğrultusunda revize edilerek seyirci kapasitesi 5 bin 16 kişiye yükseltilen Atatürk Spor Salonu'ndaki çalışmalar devam ediyor.

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yetkililerden detaylı bilgi aldı. Bursa'yı sporun başkenti yapmak istediklerini ve bu tesisle hedefe bir adım daha yaklaşacaklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, 'Atatürk Spor Salonu projesi, geçmiş dönemde 1.000 kişilik kapasiteyle planlanmış. Daha sonra kapasite 3.000 kişiye çıkartılmış. Biz göreve geldikten sonra kapasiteyi 5.016'ya yükselttik. İhtiyaç olacak nitelikte bir sayı belirledik. Türkiye'ye örnek bir spor salonu yapmayı planlıyoruz. İnşaat hızla devam ediyor. Voleyboldan basketbola ve diğer etkinliklere kadar birçok organizasyona ev sahipliği yapacak' diye konuştu.

'BURSALILAR, HİKAYELERİNİ TEKRAR CANLANDIRMA FIRSATI BULACAK'

Atatürk Spor Salonu'nda birçok Bursalının hatırası bulunduğunu dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, 'Çalışmalar bittiğinde hikayesi olanlar, yeni salona gelip burada hikayelerini tekrar canlandırma fırsatı bulacak. Burada benim de hikayem var. İlk açıldığı yıllarda Rusya'dan bir ekip gelmişti. O zamanlar daha çocuktuk ve inanılmaz heyecanlanmıştım. O seyircilerden bir tanesi de bendim bu salonda. Çalışmalar yakın zamanda tamamlanacak. Avrupa'nın ve dünyanın önemli takımlarını Bursa'da izleme fırsatı bulacağız. Türkiye'ye örnek bir salonu inşa etmenin gururunu yaşıyoruz' dedi.