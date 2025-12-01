Kısa adı BURO olan Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Tansu Erçevik, Papa'nın İznik ziyaretinin bölge için tarihi bir tanıtım fırsatı olduğunu belirterek, 'Yıllardır yapılamayan tanıtımı bu ziyaret tek başına gerçekleştirdi' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Tansu Erçevik, yaptığı açıklamada Papa'nın İznik ziyaretinin bölge turizmine büyük katkı sağladığını ifade etti. Erçevik, ziyaretin amacının ne olursa olsun, İznik'in uluslararası medyada görülmemiş bir tanıtım fırsatı yakaladığını vurguladı.

Papa'nın gelişiyle yüzlerce ulusal ve uluslararası medya kuruluşunun İznik'e akın ettiğini söyleyen Oda Başkanı Erçevik, 'Bu, milyonlarca dolar harcasak elde edemeyeceğimiz bir tanıtımdır. Üstelik tanıtım bizim kurumlarımız tarafından değil doğrudan yabancı basın tarafından yapıldığı için etkisi çok daha büyük oldu' dedi.

Devletin tüm güvenlik ve diplomatik süreçleri titizlikle yönettiğini belirten Erçevik, 'Devletimiz ve istihbaratımız herhangi bir olumsuzluk olsa ziyarete asla izin vermezdi. Tüm tedbirler alındı, her aşama kontrol edildi' ifadelerini kullandı.

'İZNİK'E İLGİ KATLANARAK ARTACAK'

Papa'nın ziyaretinin daha duyurulma aşamasında bile İznik'te gözle görülür bir hareketlilik oluşturduğunu söyleyen Erçevik, ziyaretin ardından hem yurt içinde hem de yurt dışında İznik'e yönelik ilginin ciddi şekilde artacağını belirtti. 2014 yılından bu yana İznik için çalışan bir turizm emekçisi olduğunu anımsatan Tansu Erçevik, 'Bizim yıllardır yapamadığımız tanıtımı bu ziyaret gerçekleştirdi. İznik'in yükselişi artık hızlanacaktır' dedi.

'BURSA'NIN KADERİ İZNİK'TEN GEÇER'

Tüm kurum ve yerel yönetimlere çağrıda bulunan Erçevik, İznik'in tanıtımına daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayarak, 'Bursa'nın kaderi İznik'ten geçer. Bundan sonra tüm enerji ve tanıtım bütçemizin önemli bir kısmını İznik'e ayırmalıyız. Bürokrasiden siyasete, odalardan derneklere kadar herkes İznik için elini taşın altına koymalıdır.' çağrısında bulundu. Erçevik, açıklamasını 'Ben tanıtımın turizm yönüne bakarım, devletimiz gereken tüm hassasiyeti göstermiştir. İznik artık yeni bir döneme giriyor' sözleriyle tamamladı.