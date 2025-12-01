Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda ekonomi, güvenlik ve istihdam önlemleri masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyüme rakamlarını 'doğru yolda olduğumuzun kanıtı' olarak nitelendirirken, 4 yeni sanayi koridoru müjdesi verdi ve Rusya-Ukrayna savaşındaki Karadeniz tehditlerine sert tepki gösterdi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 saat 15 dakika süren Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan, konuşmada Türkiye'nin ekonomik ve bölgesel hedeflerini vurguladı. Erdoğan'ın açıklamaları, ekonomik büyüme ve bölgesel istikrar odaklı bir yol haritası çizdi.

EKONOMİDE REKOR BÜYÜME VE YATIRIM HAMLESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırımlarıyla buluşturduk. 238 milyar dolar olan milli gelirimizi yıllık bazda 1,5 trilyon dolara çıkardık. 2028 için hedefimiz 1,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmaktır' dedi.

TÜİK'in açıkladığı üçüncü çeyrek büyüme oranını (yüzde 3,7) değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu rakamlar, doğru yolda olduğumuzu göstermiştir. Türkiye ekonomisi kesintisiz büyüme trendini 21 çeyreğe taşımıştır. Büyüme rakamlarının ülkemiz ekonomisi için hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE BÖLGESEL KARDEŞLİK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç ve dış güvenlik gündemine değinerek, 'Türkiye olarak 86 milyon vatandaşımız için ne istiyorsak, sınırlarımızın ötesindeki tüm kardeşlerimiz için de aynı iyilikleri murad ediyoruz. Bizi birbirimize düşürerek hepimize kaybettirmek isteyen kaos ve katliam şebekelerine karşı kardeşlikle hep beraber kazanmayı savunuyoruz' dedi.

Terörsüz Türkiye sürecini öne çıkaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Umuyor ve inanıyorum ki, Terörsüz Türkiye süreciyle bölgemizde tesis edeceğimiz 'kardeşlik kuşağı' bütün kirli hesapları altüst edecek, asırlık oyunları bozacak, yeni bir dönemin kapılarını açacaktır. Tahriklere kapılmadan, provokasyonlara aldanmadan, öfkenin diline teslim olmadan bu kuşağın kuvveden fiile çıkması için samimiyetle çalışacağız. Hiç kimsenin kuşkusu, endişesi olmasın. 86 milyon omuz omuza, gönül gönüle verecek, birlikte çalışacak ve 21'inci yüzyılı Türkiye Yüzyılı haline inşallah hep birlikte getireceğiz' diye konuştu.

KARADENİZ'DE TİCARET GEMİLERİNE SALDIRILARA SERT TEPKİ

Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'deki yansımalarına değinen Erdoğan, 'Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğini açıkça tehdit eder boyuta geldiği görülüyor. Cuma günü münhasır ekonomik bölgemizde ticaret gemilerinin hedef alınması, endişe verici bir tırmanmayı işaret ediyor. Bilhassa kendi münhasır bölgemizde seyir, can ve çevre emniyetini tehdit eden bu saldırıları hiçbir şekilde mazur göremeyiz. Bu tarz durumlarla ilgili tüm taraflara gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Savaşı bitirmeye dönük son haftalarda yaşanan hareketliliği de yakından takip ediyor, gerekli katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu her fırsatta ifade ediyoruz' dedi.

https://twitter.com/iletisim/status/1995533012725870973

SANAYİ VE İSTİHDAMDA YENİ ADIMLAR: 4 SANAYİ KORİDORU VE DESTEK ARTIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayi ve istihdam politikalarını da ele aldı: 'Anadolu'da 4 yeni sanayi koridoru oluşturacağız. Hem mevcut organize sanayi bölgelerimiz hem de yeni Mega Endüstriyel Bölgelerin demiryolu bağlantıları ile limanlara erişimini sağlayacağız.' dedi.

KOBİ'lere yönelik istihdam koruma programını genişlettiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Geçtiğimiz yıl emek-yoğun üretim yapan tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde KOBİ'lerimize yönelik istihdamı koruma programı başlatmıştık. İstihdamını koruyan KOBİ'lerimize çalışan başına aylık 2 bin 500 lira destek verdiğimiz bu programla 15 bin KOBİ'de 416 bin istihdamı koruduk; 22 bin ilave istihdam oluşturduk. Bu programı 2026'da aylık destek tutarını 3 bin 500 liraya yükselterek ve büyük ölçekli firmaları da dahil ederek sürdüreceğiz. 1 milyon 100 bin istihdamı koruyacak, emekçimizin ve sanayicimizin yanında olacağız' müjdesini verdi.