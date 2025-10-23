Bilecik Belediyesi, kardeş şehir Bulgaristan'ın Filibe-Rodop Belediye Başkanı Pavel Mihaylov ve Bulgar-Türk İş Adamları Derneği üyelerini ağırladı. Ziyaretin en özel durağı ise, Bulgaristan'dan 1883 yılında göç eden asırlık çömlek geleneğini yaşatan Pazaryeri'nin Kınık Köyü oldu.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Rodop Belediye Başkanı Pavel Mihaylov ve beraberindeki heyet, Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Kınık Köyü'ndeki 67 yaşındaki 55 yıllık çömlek ustası Osman Menteş'in atölyesini ziyaret etti. Mihaylov, usta çömlekçinin rehberliğinde çömlek çarkının başına geçerek kendi çömleğini yaptı. Misafirler, toprağın sanata dönüştüğü bu eşsiz deneyimden büyük bir memnuniyetle ayrıldı.

Ziyarete eşlik eden Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 'Kardeş şehrimiz Filibe-Rodop Belediye Başkanı ve Bulgar-Türk İş Adamları Derneği üyeleriyle birlikte Kınık Köyümüzde, çömlekçiliğin son temsilcilerinden Osman Amca'yı ziyaret ettik. Bu kadim sanatın inceliklerini ustasından izlemek bizler için gurur vericiydi' dedi.

Başkan Subaşı ve Bulgaristan heyeti daha sonra, Bilecik'in önemli markalarından Porland Porselen Fabrikası'nı ziyaret ederek, kadın emeğiyle şekillenen üretim sürecini inceledi.

Ziyaret sonrasında Bulgaristan heyeti, Kınık Köyü'nün tarihi, doğası ve el sanatlarıyla Anadolu kültürünün en güzel örneklerinden biri olduğunu belirterek hayranlıklarını dile getirdi.