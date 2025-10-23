Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 102. yılına özel düzenlenen 'Cumhuriyetimizin 102. Yılında 102 Sanatçı ve 102 Eser' başlıklı uluslararası karma sergi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Cumhuriyet sergilerinin bu yıl 3'üncüsü düzenlendi.

Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde küratörlüğünü Vildan Özsoy ve Begüm Berber'un yaptığı, Yeşim Ertan'ın organizasyonunu üstlendiği 'Cumhuriyetimizin 102. Yılında 102 Sanatçı ve 102 Eser' başlıklı uluslararası karma sergi açıldı. Sergide, 102 sanatçının resim, seramik, heykel, dokuma ve görsel sanatlar gibi farklı eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

CUMHURİYET BAYRAMINA YAKIŞAN SERGİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı İsmail Oskay, Cumhuriyet sergilerinin geleneksel hale geldiğini söyleyerek, 'Bu anlamlı sergi etkinliğimizi her Cumhuriyet Bayramımızda tekrarlıyoruz. Bu yıl da '102 Sanatçı, 102 Eser' başlığı altında sergimizi tekrar hayata geçirerek 3'üncüsünü düzenliyoruz. Artık geleneksel bir etkinlik haline getirdik. Cumhuriyet Bayramımıza yakışan bir etkinlik olacak. Sergiye katkı koyan 102 sanatçımıza çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Karaalioğlu Parkı içinde yer alan Bülent Ecevit Kültür Merkezi'ndeki karma sergi 30 Ekim'e kadar Antalyalıların ziyaretine açık olacak.