BTÜ öğrencileri, TUSAŞ iş birliğiyle yürüttükleri projede, geleceğin uçuş teknolojileri için ısıya dayanıklı malzemeler geliştiriyor. Proje sonunda elde edilecek sonuçlarla geliştirilecek bu malzemelerin, gelecekte çok yüksek hızlarda uçan hava ve uzay araçlarında kullanılabilmesi hedefleniyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencileri Busenaz Seçilmiş, Hakan Kenar ve Salim İskeçeli'nin hazırladığı proje, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından desteklenen Lift Up Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Projesi kapsamında kabul edildi.

'Süpersonik ve Hipersonik Uygulamalar İçin Yüksek Sıcaklık Dayanımlı Kompozitlerin Geliştirilmesi' başlıklı proje ile çok yüksek hızlarda uçan hava ve uzay araçlarında karşılaşılan aşırı sıcaklığa ve zorlayıcı koşullara dayanabilecek yeni malzemelerin geliştirilmesi hedefleniyor. Genç mühendis adaylarına akademik olarak Prof. Dr. Hasan Kotan ve Dr. Öğretim Üyesi Burak Küçükelyas rehberlik ederken, sanayi danışmanlığını TUSAŞ'tan Doç. Dr. Mete Bakır üstleniyor.

AMAÇ UÇUŞ ESNASINDA ZORLU KOŞULLARA DAYANACAK MALZEME GELİŞTİRMEK:

Proje hakkında bilgi veren öğrenciler, özellikle süpersonik ve hipersonik uçuşlarda kullanılan araçların çok yüksek sıcaklıklara ve ağır yüklere maruz kaldığını belirtti. Mevcut malzemelerin bu şartlarda yetersiz kalabildiğine dikkat çeken ekip, amaçlarının bu zorlu koşullara dayanabilecek daha güçlü ve güvenli malzemeler geliştirmek olduğunu ifade etti.

Çalışma kapsamında, yüksek sıcaklığa dayanıklı özel alaşımlar geliştirilecek ve bu malzemelerin dayanımını artırmak için seramik esaslı katkılar kullanılacak. Bu sayede malzemelerin hem ısıya hem de dış etkilere karşı daha uzun ömürlü hâle getirilmesi amaçlanıyor. Öğrenciler, elde edilecek sonuçların gelecekte çok yüksek hızlarda uçan hava ve uzay araçlarında kullanılabileceğini ve Türkiye'nin yerli malzeme üretim gücüne önemli katkı sağlayacağını belirtti.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, öğrencilerin henüz lisans düzeyindeyken savunma ve havacılık gibi stratejik alanlara yönelik projelerde yer almasının gurur verici olduğunu belirtti. Rektör Çağlar, 'Üniversite olarak öğrencilerimizi yalnızca teorik bilgiyle değil, sanayinin gerçek ihtiyaçlarına cevap verebilecek projelerle yetiştirmeyi önemsiyoruz. TUSAŞ iş birliğiyle yürütülen bu çalışma, genç mühendis adaylarımızın ülkemizin havacılık ve uzay hedeflerine somut katkı sunabileceğini gösteriyor. Öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden akademisyenlerimizi tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.