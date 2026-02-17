Küresel endüstri liderleri gerçek dünyadan sonuçları ve yapay zeka odaklı tedarik zinciri planlama inovasyonlarını tanıtıyor.

ACCESS Newswire / SAO PAULO, BREZİLYA (İGFA) - Yapay zeka (AI) destekli tedarik zinciri planlama çözümlerinin önde gelen sağlayıcısı OMP, REAL konferans serisini 16 Nisan 2026'da Sao Paulo'da düzenlenecek bir günlük etkinlikle Latin Amerika'ya taşıyor. Konferans, dijital inovasyon yoluyla küresel operasyonları nasıl dönüştürdüklerini paylaşmak üzere Fortune 500 liderlerini bir araya getirecek.

'Ger çek uzmanlık. Gerçek çözümler. Gerçek sonuçlar.' teması altında düzenlenen konferans, yapay zekanın karmaşık tedarik zinciri ortamlarındaki pratik uygulamalarına odaklanıyor. Gündem, OMP's Unison Planning ™ çözümü ile ortaklıkları dahilindeki dijital dönüşüm yolculuklarına 'perde arkasından' bir bakış sunacak olan üç küresel dev tarafından belirleniyor:

Küresel bir yiyecek ve içecek şirketi olan Kraft Heinz, veri odaklı planlamanın, yapay zeka destekli optimizasyonun ve uçtan uca görünürlüğün nasıl daha çevik ve sürdürülebilir bir değer zinciri oluşturduğunu gösterecek.

Braskem, büyük ölçekli operasyonel yayılımdan yapay zeka odaklı geleceğini şekillendiren ileri planlama yeteneklerinin bir sonraki aşamasına kadar olan dönüşüm yolculuğunu detaylandıracak.

Küresel bir çelik boru üreticisi olan Tenaris, hedefli eğitim ve katılımın planlama ekipleri genelinde değeri nasıl hızlandırdığını vurgulayarak kullanıcı adaptasyonuna odaklanacak.

OMP Ticari ve Pazarlar Başkanı (CCMO - Chief Commercial and Markets Officer) Philip Vervloesem, 'Bu düzeydeki endüstri uzmanlığını São Paulo'ya getirdiğimiz için heyecanlıyız,' dedi. 'Kraft Heinz, Braskem ve Tenaris'in somut başarı hikayelerini öne çıkararak sadece tedarik zinciri planlamasının geleceğinden bahsetmiyoruz; dünyanın en sofistike markalarının bunu yapay zeka odaklı inovasyon yoluyla bugün nasıl başardığını gösteriyoruz.'

Yapay Zeka ve Liderlik Üzerine Açılış Konuşmacı Andrea lorio

Etkinlikte ayrıca, dijital dönüşüm konusunda tanınmış bir uzman olan L'Oréal Dijital Başkanı (CDO - Chief Digital Officer) ve eski Tinder Latin Amerika CEO'su Andrea Iorio bir açılış konuşması yapacak. Iorio, hızla gelişen teknolojik ortamda yol almak için gereken 'insan odaklı' becerilere odaklanarak yapay zeka çağında liderlik için bir yol haritası sunacak.

Gerçek Dünya Uygulamaları Katılımcılar; derinlemesine inceleme oturumlarına, ağ oluşturma yuvarlak masa toplantılarına ve OMP Unison Planning™ çözümünün canlı demolarına katılma fırsatına sahip olacaklar. Konferans, otonom planlamaya ve artan karar hızına doğru yolculuklarını hızlandırmak isteyen tedarik zinciri yöneticileri ve uygulayıcıları için tasarlanmıştır.

Tanıtımlarda OMP'nin en yeni inovasyonları yer alacaktır:

Her zaman açık temsilciler: OMP'nin yapay zeka orkestratörü UnisonIQ , tarafından yönlendirilen, tam şeffaflıkla otonom planlamaya olanak tanıyan dokunmasız tedarik zinciri başarısı.

Unison Companion ile Açıklanabilir Yapay Zeka: Çözücü sonuçlarına olan güveni artırma, adaptasyonu iyileştirme ve itimat inşa etme.

Karar odaklı planlama: Siloları yıkarak, planlama seviyeleri arasında köprü kurarak ve önemli sonuçları yönlendirerek stratejik avantajın kilidini açma.

Talep ve arz planlamasının geleceği: Sezgisel bir arayüz ve yerleşik iş birliği ile kullanıcı deneyimini dönüştüren akıllı, ölçeklenebilir yetenekler.

'Yapay zeka destekli planlama ve karar hızı, kuruluşların sürekli kesintilerin olduğu bir dünyada daha hızlı ve daha akıllı hareket etmelerine yardımcı olur.'

OMP Hakkında OMP, piyasadaki en iyi dijitalleştirilmiş tedarik zinciri planlama çözümünü sunarak karmaşık planlama zorluklarıyla karşılaşan şirketlerin mükemmelleşmesine, büyümesine ve gelişmesine yardımcı olur. Tüketim malları, yaşam bilimleri, kimyasallar, metaller, kağıt, ambalaj, plastik gibi geniş bir endüstri yelpazesindeki yüzlerce müşteri, OMP'nin benzersiz Unison Planning™ çözümünü kullanmaktan fayda sağlamaktadır.

