Kaybettikleri sevdiklerinin hatırasını yaşatmak isteyenler için geliştirilen Türkiye'nin yapay zekâ destekli dijital anma platformu SimmortalS, kullanıma açıldı.

İSTANBUL (İGFA) - 'Saygı Teknolojisi' anlayışıyla geliştirilen SimmortalS, kaybedilen sevdiklerin anılarını güvenli, erişilebilir ve kalıcı bir dijital hafızaya dönüştürerek yas ve hatırlama süreçlerine yeni bir boyut kazandırıyor.

Dijital çağda insan duygularını teknolojiyle buluşturan yenilikçi platform SimmortalS, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ kurarak anıların nesiller boyunca yaşatılmasını hedefliyor. 'Herkes Hatırlanmaya Değer' mottosuyla hayata geçirilen platform, sevdiklerini kaybeden bireyler ve aileler için anıların güvenle saklanabileceği, paylaşılabileceği ve her zaman erişilebilir kalacağı yeni nesil bir dijital alan sunuyor.

Yas teknolojileri alanında farklı uygulamaları tek bir çatı altında toplayan SimmortalS, kapsamlı yaşam öyküsü çizelgesi gibi yenilikçi özellikleriyle Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Yapay zekâ, konum teknolojileri ve sosyal fayda odaklı çözümleri bir araya getiren platform, bireylerin yas, hatırlama ve bağ kurma süreçlerine dijital dünyada anlamlı bir katkı sunuyor.

SimmortalS'ta fotoğraflar, videolar ve yazılı anılar güvenli altyapı üzerinde korunurken, yapay zekâ desteğiyle bu içerikler kalıcı bir dijital hafızaya dönüştürülüyor. Platform, teknolojiyi yalnızca bir araç olarak değil; insanın duygusal hafızasını yaşatan bir köprü olarak konumlandırıyor.

GELENEKSELDEN DİJİTALE UZANAN ANMA DENEYİMİ

SimmortalS.com'a üye olan kullanıcılar, kaybettikleri sevdikleri için özel hatıra sayfaları oluşturarak yaşam öykülerini dijital ortamda ölümsüzleştirebiliyor. Kullanıcılar; kapsamlı yaşam öyküsü çizelgeleri hazırlayabiliyor, arka plan müziği ve özel çerçeve tasarımlarıyla sayfalarını kişiselleştirebiliyor. Yapay zekâ destekli hareketli fotoğraf animasyonlarıyla zenginleştirilen deneyimde taziye mesajları da paylaşılabiliyor.

SimmortalS'un Fikir Annesi ve Kurucu Ortağı Rahel Saranga,'Herkes hatırlanmak ister, herkes hatırlanmaya değer. Kayıp, yas ve hatırlama gibi en insani deneyimler bugüne kadar dijital dünyada yeterince ele alınmadı. Oysa hatırlamak, insan hikâyelerini ve değerlerini geleceğe taşımaktır. Bu ihtiyaca insan odaklı teknolojiyle yanıt vermek için SimmortalS'ı geliştirdik.' dedi. Güvenli altyapı, ölçeklenebilir mimari ve yapay zekâ destekli çözümlerle kullanıcıların anıları üzerinde tam kontrol sahibi olmasını hedeflediklerini belirten Saranga, 'Uzun vadeli ve kalıcı bir dijital hafıza alanı sunuyoruz. Türkiye'de doğan bu platformu, farklı kültürlerde aynı evrensel ihtiyaca karşılık verebilen küresel bir anma ve hatırlama ağına dönüştürmeyi amaçlıyoruz' dedi.