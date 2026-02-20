ASELSAN tarafından geliştirilen FEWS-U Elektronik Harp Süiti, Bayraktar KIZILELMA'ya entegre edilerek ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Sistem, 360 derece kapsama ve yüksek doğrulukta tehdit tespiti sağlıyor.

ANKARA (İGFA) - Türk savunma sanayisinin önemli projelerinden Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN tarafından geliştirilen FEWS-U Elektronik Harp Süiti ile donatıldı.

Yapılan ilk uçuş testi başarıyla gerçekleştirildi.

360 derece kapsama alanı ile hava aracını çevresel tehditlere karşı koruyor ve yüksek doğrulukta tehdit yönünü tespit edebilen ASELSAN FEWS-U, hızlı tehdit tespiti ve teşhisi sağlayarak Bayraktar KIZILELMA'nın görev etkinliğini artırıyor.

https://twitter.com/aselsan/status/2024788783741194403

Savunma uzmanları, ASELSAN FEWS-U'nun entegre edilmesinin, Bayraktar KIZILELMA için kritik bir kuvvet çarpanı işlevi gördüğünü belirtirken, ASELSAN ve BAYKAR iş birliğiyle geliştirilen bu teknolojinin Türkiye'nin insansız hava araçları alanındaki stratejik yetkinliğini daha da arttıracağı kaydedildi.