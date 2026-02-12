Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, elektronik kartlı sayaç abonelerinin şubelere ve SUMAT ödeme noktalarına gitmeden, ön ödemeli kartlarına bakiye yükleyebilmesi için yeni bir sistem oluşturdu.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, dijital dönüşüm alanındaki yatırımlarına devam ederek Konya genelinde hızlı, güvenli ve kullanıcı dostu hizmet sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların su hizmetlerine daha kolay erişebilmesi için önemli bir yeniliği daha hayata geçiren Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, elektronik kartlı sayaç (EKS) abonelerine artık KOSKİ Mobil Uygulaması üzerinden doğrudan ön ödemeli kartlarına bakiye yükleyebilme olanağı sağladı.

Daha önce ön ödemeli kart sahiplerinin bakiye yüklemek için KOSKİ şubelerine veya SUMAT noktalarına gitmeleri gerekiyordu. Vatandaşların bu konuda yaşadığı zaman kaybını ve işlem zorluklarını ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilen yeni özellik sayesinde, NFC teknolojisi kullanılarak mobil cihazlar üzerinden bakiye yükleme işlemi saniyeler içinde tamamlanabiliyor.

Vatandaşlar KOSKİ Mobil Uygulamasını cep telefonlarına indirip üye girişi yaptıktan sonra, uygulama içerisinde yer alan 'Ön Ödemeli Kart (EKS) İşlemleri' menüsüne giriyor. Burada 'Kartı Okut' seçeneğine tıklanarak NFC özelliğiyle kart okutuluyor. Kart okutulduktan sonra abonelik bilgileri, mevcut bakiye ve borç bilgileri görüntülenebiliyor. Ayrıca kullanıcılar geçmiş faturalarını da buradan inceleyebiliyor. Yüklenmek istenen tutar veya metreküp miktarı girilerek sanal POS üzerinden ödeme işlemi gerçekleştiriliyor. Ödeme tamamlandıktan sonra kart yeniden telefona okutularak bakiyenin karta yüklenme işlemi tamamlanıyor.