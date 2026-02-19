Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle Türkiye'de ilk olan Küp Uydu' projesi hayata geçiriliyor

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) arasında imzalanan protokolle yerli ve millî imkânlarla hayata geçirilecek 'Küp Uydu Projesi' için ilk adım atıldı. Proje kapsamında tasarım, üretim ve test süreçlerini kapsayan altyapı kurulacak; elde edilecek veriler belediyecilik hizmetlerinde kullanılacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyecilik tarihinde önemli bir başlangıca imza attıklarını belirterek, Konya'nın kendi uydusunu yapan ilk belediye olacağını söyledi. Uydu sayesinde imar, trafik yönetimi, kuraklıkla mücadele, su kaynaklarının korunması ve moloz atıklarının denetimi gibi birçok alanda veri temelli yönetim anlayışının güçleneceğini ifade eden Altay, 'Dünya üzerindeki uydulardan veri almak için ciddi bedeller ödüyoruz. Bu projeyle hem maliyeti azaltacağız hem de verinin kontrolünü elimizde tutacağız' dedi. Altay ayrıca, projenin diğer şehir ve üniversitelere örnek olmasını temenni ederek, NEÜ öğrencilerinin Türkiye'nin uzay yolculuğunda önemli roller üstleneceğini vurguladı.

3 YILLIK ALTYAPI VE GELİŞTİRME SÜRECİ

Projenin üç yıllık bir takvimle ilerleyeceğini kaydeden Başkan Altay, üniversitenin uydu geliştirme yeterliliğini kazanması için gerekli altyapı tesislerinin kurulacağını, öğrencilerin tasarımdan üretime kadar tüm süreçte aktif rol alacağını belirtti. Uydunun düşük Dünya yörüngesinde, kutupsal bir hatta konumlandırılmasının planlandığı bildirildi.

'BU TÜRKİYE'DE BİR İLK'

NEÜ Rektörü Cem Zorlu, üniversite-belediye iş birliğinin somut bir teknoloji projesine dönüştüğünü belirterek, 'Bu Türkiye'de bir ilk. Akademik birikimle belediyenin imkânlarını birleştiriyoruz' dedi. Verinin günümüzde en değerli kaynak olduğuna dikkat çeken Zorlu, uydu sayesinde elde edilecek verilerin şehir planlamasında ve yeni projelerin geliştirilmesinde önemli rol oynayacağını ifade etti.

NEÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Ömer Faruk Keser ise projenin eğitim boyutuna dikkat çekerek, öğrencilerin teorik çalışmaların ötesinde gerçek bir uydu projesinin parçası olarak yetişeceğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehir uygulamalarında Türkiye'de öncü konumda olduğunu hatırlatan Başkan Altay, bu projeyle akıllı şehir vizyonunun uzay teknolojileriyle destekleneceğini belirtti. İmzaların atılmasıyla resmiyet kazanan 'Küp Uydu Projesi'nin, hem yerel yönetimlerde teknoloji kullanımına yeni bir boyut kazandırması hem de Türkiye'nin uzay ve Ar-Ge kapasitesine katkı sağlaması hedefleniyor.