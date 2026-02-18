Konya Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdiği 'Bilimle Keşfediyorum' projesi, merkez dışındaki 28 ilçede öğrenim gören 5. Sınıf öğrencilerini bilimle buluşturmaya devam ediyor.

BAŞKAN ALTAY: '28 İLÇEMİZDEN 14 BİN ÖĞRENCİMİZ BU YIL BİLİM MERKEZİ İLE TANIŞMIŞ OLACAK'

18.02.2026 16:00

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi Konya Bilim Merkezi'ni proje kapsamında ziyaret eden öğrencilerle buluştu.

Ereğli Feriha ve Ferhat Koyuncuoğlu Ortaokulu'ndan gelen 5. sınıf öğrencileri ile sohbet eden Başkan Altay, merkezin dışında yer alan ilçelerdeki öğrenciler için de Konya'yı tanıtmak adına önemli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

'İNŞALLAH ÇOCUKLARIN GELECEĞİNE BİR MUM YAKMIŞ OLDUK'

Başkan Altay, bu kapsamda merkez dışındaki bütün ilçelerde yer alan 5. sınıf öğrencilerini okullar bazında Bilim Merkezi'ne getirdiklerini belirterek, 'Şu ana kadar 11 bin öğrencimiz bu etkinliklerden yararlandı. İnşallah bu yıl 28 ilçemizden 14 bin öğrencimiz Bilim Merkezi ile tanışmış olacak. Burada amacımız çocuklarımıza bir etkinlik olması, okul hayatının dışında da hayatın var olduğunu bilmeleri. Bir de Bilim Merkezi ile tanışmalarını arzu ediyoruz. Bilim Merkezi'miz kapalı alanıyla Türkiye'nin en büyük bilim merkezi, TÜBİTAK'ın desteklediği ilk bilim merkezi. Konya'mızda özellikle merkez dışındaki ilçelerimizdeki eğitim gören öğrencilerimizin bu fırsattan yararlanmaları adına önemli bir etkinlik düzenliyoruz. Sayın Valimize, Bakanlığımıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İnşallah çocukların geleceğine bir mum yakmış olduk. Bundan sonra da Bilim Merkezi'ne gelmeye devam edeceklerini ümit ediyorum' ifadelerini kullandı.

Bilim Merkezi'ni ziyaret eden öğrenciler de çok eğlendiklerini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdiği 'Bilimle Keşfediyorum' projesi kapsamında ziyaretler, Ramazan ayı sonrası 24 Mart tarihinde tekrar başlayacak.