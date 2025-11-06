Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Avrupa Birliği'nin Horizon Europe programı kapsamında desteklenen 'SkillXR' projesiyle, forklift ve reachtruck operatörlerinin eğitimine dijital dönüşüm getiriyor. Genişletilmiş gerçeklik (XR) teknolojileriyle geliştirilen sistem, Türkiye'de bir ilk olacak.

BURSA (İGFA) - BTÜ'nün yürütücülüğünü üstlendiği 'Specific XR Application within MASTER' (SkillXR) projesi, Avrupa Komisyonu'nun MASTER - Mixed Reality Ecosystem for Teaching Robotics in Manufacturing çağrısı kapsamında destek almaya hak kazandı. Proje, Türkiye'den kabul edilen tek girişim olma özelliği taşıyor.

Projenin akademik koordinasyonunu BTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Altuntaş, sistem tasarımını NaraXR firmasından Dr. Zafer Karadayı, saha uygulamalarını ise Borçelik Teknik Akademi (BTA) Müdürü Emre Bülbül yürütüyor.

GERÇEK FORKLİFT DENEYİMİ SANAL ORTAMA TAŞINIYOR

SkillXR sistemi, gerçek forklift kokpiti, hareket platformu, VR gözlüğü ve çoklu duyusal geri bildirim teknolojileriyle donatıldı. Operatör adayları, yük taşıma, güvenlik kontrolleri, acil durum prosedürleri ve navigasyon görevlerini sanal ortamda, risk almadan deneyimleyebilecek.

Projeyle birlikte mesleki eğitimde güvenlik, erişilebilirlik ve kalıcılık hedeflenirken, kas hafızası gelişimini destekleyen gerçekçi senaryolar da uygulanacak.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNDE ÖRNEK MODEL

Üniversite, özel sektör ve sanayi temsilcilerini buluşturan proje, Avrupa düzeyinde örnek bir üçlü iş birliği modeli ortaya koydu.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, projeye ilişkin değerlendirmesinde, 'Üniversite olarak Ar-Ge ve üniversite-sanayi iş birliği odaklı projelere öncelik veriyoruz. SkillXR, teknolojik bir yenilik olmanın ötesinde, mesleki eğitimin dijital dönüşümüne katkı sağlayan bir girişimdir' dedi.

Borçelik Teknik Akademi Müdürü Emre Bülbül, SkillXR projesinin sanayi için stratejik bir adım olduğunu belirterek, 'Bu sistem, sanayi alanındaki eğitimleri daha güvenli, erişilebilir ve etkili hale getirecek. Aynı zamanda nitelikli iş gücünün geleceğine yapılan önemli bir yatırım' ifadelerini kullandı.

NaraXR'dan Dr. Zafer Karadayı ise projenin eğitim teknolojilerinde dönüştürücü bir etki oluşturacağını kaydederek, 'SkillXR, yalnızca bir simülasyon değil; XR teknolojilerinin eğitimde yeni bir paradigma oluşturduğunun göstergesidir. Gerçek ve sanal dünyanın etkileşimiyle öğrenme süreci daha sezgisel ve kalıcı hale geliyor.' dedi.