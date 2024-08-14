Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 yılı yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) açıkladığı sonuçlara göre Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) bölüm kontenjanlarının yüzde 100’e yakını doldu.BURSA (İGFA) - YKS’de ter döken ve üniversite tercih işlemini gerçekleştiren milyonlarca adayın beklediği sonuçlar açıkladı. ÖSYM tarafından açıklanan üniversite tercih sonuçlarına göre Bursa Teknik Üniversitesindeki 1618 kontenjanın, 1611’i doldu. Bu doğrultuda yüzde 99,56’lık yerleştirme oranı ile güçlü akademik kadrosu ve altyapısı sayesinde BTÜ, Türkiye’nin en çok tercih edilen üniversitelerinden biri oldu. Bu yıl ilk kez öğrenci alımı yapan ve Türkiye’nin sayılı üniversitelerinde açılan Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi ile Veri Bilimi ve Analitiği bölümlerinde de tüm kontenjanlar doldu.

REKTÖR ÇAĞLAR: AYRICALIKLI EĞİTİME HOŞ GELDİNİZ

BTÜ’ye yerleşme başarısı gösteren tüm öğrencileri tebrik eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, BTÜ’lü öğrencilerin çok şanslı olduğunu vurguladı. Rektör Çağlar, “Üniversitemiz, nitelikli akademik kadrosu, donanımlı laboratuvarları ve fiziki imkânları sayesinde öğrencilerine üst düzey ve ayrıcalıklı bir eğitim modeli sunuyor. Üniversitemizin uyguladığı İşletmede Mesleki Eğitim Programı ile öğrencilerimizi, sektörün ihtiyaçlarını karşılamaya hazır ve alanlarında yetkin olarak yetiştiriyoruz. Bu imkânlar sayesinde de BTÜ’de okuyan öğrencilerimizin iş kaygısı olmuyor çünkü öğrencilerimiz henüz mezun olmadan iş teklifleri alabiliyor” dedi.

ÖĞRENCİ ODAKLI YÖNETİM ANLAYIŞI

BTÜ’lü öğrencilerin yalnızca akademik ve mesleki yetkinlik kazanmadığını, bunların yanında sosyal yönlerinin de geliştiğini ifade eden Rektör Çağlar, sözlerine şunları ekledi: “Siz öğrencilerimiz, Üniversitemizdeki aktif 86 öğrenci topluluğu sayesinde sanatsal, sosyal ya da sportif yönlerinizi geliştirme fırsatı bulacaksınız. Burada üstlendiğiniz sorumluluk ve tecrübeler, gelecek yaşantınızda sizlere büyük artılar olarak dönecek. Ayrıca Bursa gibi bünyesinde pek çok imkânı barındıran bir şehirde olmanız önünüze büyük fırsatlar çıkaracak. ‘Öğrenci odaklı’ yönetim anlayışımız ile biz her zaman öğrencilerimizin yanında olacağız. Bu kapsamda BTÜ’yü tercih ederek, geleceğine sağlam bir temel atan tüm öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, başarılarınızın devamını diliyorum.”

Kayıtlar E-Devlet Üzerinden…

BTÜ’ye yerleşme hakkı elde eden öğrencilerin kayıt işlemleri 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt işlemlerini E-Devlet üzerinden gerçekleştirecek öğrenciler, gerekli işlemler ile ilgili her türlü bilgiye BTÜ’nün resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruda (https://tls.tc/bTe4u) belirtilen “2024 Yılı Kayıt ve Bilgilendirme” kılavuzundan ulaşabilecek.