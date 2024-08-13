Kocaeli'de KO-MEK Moda Akademisi için başvuru süresi devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Türk moda sektörüne yeni yeteneklerin yetişmesini sağlayacak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin KO-MEK Moda Akademisi’nde başvuru süresi devam ediyor.

Başvurular www.istihdamakademileri.com web sitesi üzerinden yapılıyor. Başvurusu kabul edilenler, akademi tarafından yapılacak uygulama sınavına girecek. Sınavdaki başarı kişiye KO-MEK Moda Akademisi’nin kapılarını açacak. KO-MEK Moda Akademisi’nde eğitim görmek her anlamda önemli bir fırsat eşitliğini kişiye kazandıracak.

Eğitimlerin ücretsiz olmasının yanı sıra ülkenin en önemli modacılarının akademideki derslerde yer alması mesleki kariyer yolunda bulunmaz bir fırsat olacak. 9 branşta ve kara kalemden koleksiyon oluşturmaya kadar uzanan geniş kapsamlı eğitim Türkiye’de bir yerel yönetimin vatandaşına sunduğu önemli eğitim hizmeti olarak da kayıtlara geçecek.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği konusundaki marka değeri olan KO-MEK bu yöndeki misyonunu Moda Akademisi ile taçlandırdı. Mart ayında açılan Moda Akademisi, modacı olmak isteyen, ancak bu yönde eğitim alma fırsatı olmayan yetenekler için önemli bir fırsatı beraberinde getirdi. Moda Akademisi, dünya trendlerine uygun sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte verilen eğitimlerle tasarımdan üretime, hazır giyim sektöründe alanında uzman kursiyerler yetiştirilmesi amaçlıyor.

Moda Akademisi için başvuru süresi 5 Ağustos Pazartesi günü itibariyle başladı. Başvurular www.istihdamakademileri.com web sitesi üzerinden yapılıyor. Ayrıca 0262 319 30 03 numaralı telefondan da bilgi alınabiliyor.

MODA AKADEMİSİ’NE KATILIM ŞARTLARI

Programa, bu alanda yeterliliği bulunan ve kendini geliştirmek isteyen tüm vatandaşlar başvurabilecek. Başvuru süresinin ardından akademi tarafından uygulama sınavı yapılacak. Kursiyerler bu sınava belirlenen öncelik sıralamasına göre çağrılacak ve kontenjan durumuna göre programa kabul edilecek. Belirlenen öncelik sıralamaları ise şöyle: Giyim üretim teknolojisi – moda tasarım teknolojileri – tekstil ve moda tasarımı – grafik tasarımı alanlarından 1. Yüksek lisans ve üzeri mezuniyeti olanlar 2. Lisans mezuniyeti olanlar 3. Ön lisans mezuniyeti olanlar 4. Ortaöğretim mezuniyeti olanlar 5. Ortaöğretim 12. Sınıf öğrencileri. Giyim üretim teknolojisi – moda tasarım teknolojileri alanlarından sertifika sahibi olanlar (toplam eğitim süresine göre öncelik tanınacak.) Giyim üretim teknolojisi – moda tasarım teknolojileri ile ilgili mesleki deneyim sahibi olanlar (toplam iş günü süresine göre öncelik tanınacak.) Alan bilgisine sahip olduğunu beyan edenler (mezuniyete göre öncelik tanınacak.)

KARE KALEMDEN İLERİ SEVİYEYE UZANAN MODA EĞİTİMİ

Moda Akademisi’nde katılımcılara; temel dikiş, temel kalıp ve temel stilistlik bilgileri verilerek, bu bilgiler doğrultusunda tasarım yapma ve yaptığı tasarımı 3 boyutlu hale getirebilme bilgi ve becerisi kazandırılacak. Kısacası temel kara kalemden koleksiyon oluşturmaya kadar baştan sona ileri seviye eğitimler verilecek.

9 BRANŞTA VE UZMAN EĞİTMENLERLE MODA EĞİTİMİ

Dersler, akademisyenler ve alanında uzman eğitmenlerden oluşan kadro tarafından yürütülecek. Eğitimler; Kadın Modelistliği, Erkek Modelistliği, Drapaj Eğitimi, Bilgisayarlı Modelistlik (Gerber) Eğitimi, Bilgisayarlı Tasarım (Photoshop, İllüstratör), Görsel Mağazacılık Ve Vitrin Tasarımı, Moda Koleksiyon Geliştirme, Perakende Koleksiyonu Planlama Ve Uygulama, Dikiş Atölyesi (Dikim Teknikleri) gibi 9 ayrı branşta verilecek.