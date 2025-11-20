Kocaeli İzmit Belediyesi Kreş Müdürlüğü, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde düzenlediği etkinlikle miniklere temel haklarını uzman avukatlar eşliğinde anlattı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kreş Müdürlüğü, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocukların farkındalık kazanması için özel bir program düzenledi.

'Çocuk Olmaya Hakkım Var' adıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocuk hakları konusunda Av. Melek Kesat ve Av. Hüseyin Sel, miniklere haklarını anlaşılır ve keyifli bir dille anlattı. Etkinliğe Meclis Üyesi Nilgün Erteni ile Kreş Müdürü Yasemin Şen Tüylü katıldı.

ÇOCUKLAR MERAK ETTİKLERİNİ SORDULAR

Çınar Çocuk Evlerinde eğitim gören 5 yaş grubu çocukların ve ailelerinin katıldığı programda; yaşama, korunma, eğitim ve oyun gibi temel haklar somut örneklerle aktarıldı.

Çocuklar, haklarını öğrenmenin yanı sıra soru-cevap bölümlerinde aktif olarak yer alarak kendi düşüncelerini ifade etme fırsatı buldu.